В России завершаются испытания мобильного комплекса «Борщевик» для пеленгации терминалов спутникового интернета Starlink

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В России разработан новый комплекс пеленгации терминалов спутникового интернета Starlink, активно используемых украинской армией. Новый комплекс, получивший название "Борщевик", уже завершает испытания.

Частная компания "Сестрорецкий оружейный завод" разработала комплекс "Борщевик", предназначенный для пеленгации работающих терминалов спутникового интернета Starlink. Согласно заявлению разработчиков, комплекс позволяет засекать местоположение терминала на расстоянии 10 км в секторе 180 градусов, при этом погрешность не превысит 60 метров. Время пеленгации одной точки составляет не более 15 минут.

Данные о местоположении терминалов Starlink выводятся с применением современного графического интерфейса с возможностью подключения топографических карт местности.

О самом комплексе известно мало, сообщается, что он мобильный, т.е. устанавливается на наземное шасси. Это, в свою очередь, позволяет применять "Борщевик" в районе линии соприкосновения и при необходимости оперативно менять местоположение.

Стоит отметить, что система спутникового интернета Starlink активно используется ВСУ для обеспечения связи и управления, отключение терминалов или сбои в их работе негативно сказываются на боеспособности украинской армии. ВСУ созданы по образцу и подобию армии США, где уделяется огромное значение получению оперативной информации, в том числе с использованием всех видов разведки, включая спутниковую. Как уже показали боевые действия в рамках СВО, применение комплексов РЭБ, глушащих связь украинских подразделений, приводит у полной неразберихе и большим потерям ВСУ.