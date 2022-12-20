В Киеве не обеспокоены более тщательным контролем над выделяемой помощью со стороны США

По словам посла Украины в Вашингтоне Оксаны Маркаровой, Киев приветствует любую прозрачность и подотчетность

ВАШИНГТОН, 19 декабря. /ТАСС/. Украина приветствует более внимательное отношение США к предоставляемой Киеву помощи и не беспокоится из-за будущих проверок. С таким утверждением в воскресенье выступила посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова.

"Нет (мы не обеспокоены - прим. ТАСС). На самом деле мы приветствуем любую прозрачность и подотчетность, и работаем с Конгрессом, вместе с обеими партиями не только над отчетами о том, что мы уже получили. И уже существует ряд систем. Система НАТО по помощи в области безопасности, а также о полной отчетности по бюджетной поддержке. Так что мы надеемся на продолжение этой работы. И на самом деле мы очень надеемся на дальнейшую поддержку Конгресса, особенно в 2023 году", - сказала посол в интервью телеканалу ABC.

Также Маркарова призвала Вашингтон поставить Киеву дополнительные средства противовоздушной обороны.

В воскресенье газета Politico написала, что администрация президента США Джо Байдена предпринимает попытки договориться по вопросу оказания помощи Киеву с Республиканской партией, ряд членов которой выступили за ее сокращение в Конгрессе. По их данным, в Белом доме признают, что в определенный момент предоставление помощи Киеву со стороны Конгресса замедлится в связи с тем, что СМИ перестанут уделять внимание конфликту на Украине. Однако вашингтонская администрация рассчитывает, что законодатели выделят из бюджета средства на восстановление энергоснабжения и другую помощь стране.

Сенат Конгресса США на заседании в четверг одобрил проект оборонного бюджета страны на 2023 финансовый год (начался 1 октября) в размере $858 млрд. Законопроект, помимо прочего, предполагает выделение не менее $800 млн на помощь Украине в сфере обеспечения безопасности и $6 млрд на инициативу по сдерживанию в Европе, направленную против России.