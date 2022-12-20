Чехия закупает еще десять самоходных гаубиц CAESAR

Министерство обороны Чехии 14 декабря 2022 года подписало с французской компанией Nexter Systems дополнение к контракту 2021 года на закупку 52 самоходных гаубиц CAESAR калибра 155-мм/52 в исполнении на колесном шасси Tatra T815 (8x8). Согласно дополнению, Чехия приобретет еще 10 самоходных гаубиц CAESAR в этом исполнении с поставкой в 2026 году. Стоимость дополнительного контракта составляет 1,77 млрд чешских крон (77,5 млн долл), включая НДС. Таким образом, общая стоимость контракта на приобретение суммарно 62 самоходных гаубиц CAESAR составит 10,3 млрд крон (451,2 млн долл), включая НДС.

Одна из первых двух 155-мм/52 самоходных гаубиц Nexter CAESAR в исполнении на колесном шасси Tatra T815 (8x8), изготовленных для сухопутных войск Дании, на испытательном полигоне, 2019 год (с) министерство обороны Дании

Напомним, что контракт с Nexter Systems на закупку для чешской армии 52 самоходных гаубиц CAESAR калибра 155-мм/52 в исполнении на колесном шасси Tatra T815 (8x8) был подписан 30 сентября 2021 года, его стоимость контракта составила 8,5 млрд чешских крон c НДС.

Поставки первых 52 систем CAESAR Чехии будут произведены с 2024 по 2026 годы. Из них 48 (и, видимо, теперь дозаказанные 10) будут собраны в Чехии предприятиями частной оборонно-промышленной группы Czechoslovak Group (CSG) - сборка самих САУ будет осуществляться компанией Excalibur Army, Tatra Trucks изготовит и поставит шасси Tatra T815, Тatra Defence Vehicles будет изготавливать бронекабины, а Retia осуществит сборку систем управления огнем и связи.

Министерство обороны Чехии объявило о решении приобрести САУ CAESAR калибра 155-мм/52 в исполнении на колесном шасси Tatra T815 в июне 2020 года. В чешской армии самоходные гаубицы CAESAR должны заменить 152-мм самоходные гаубицы Dana также на колесном шасси, состоящие на вооружении двух артиллерийских дивизионов (131-го и 132-го) 13-го артиллерийского полка в Джиниче. Каждый дивизион штатно имеет по 24 САУ Dana и будет перевооружен таким же количеством САУ CAESAR (общее количество систем Dana, включая находящиеся на хранении, сейчас в чешской армии на начало 2022 года составляло 86 единиц, однако, видимо, не менее 24 теперь переданы Украине).

Самоходная гаубица CAESAR в исполнении на шасси Tatra T815 (8х8) является третьим вариантом этой популярной на мировом рынке артсистемы, после более ранних вариантов, выполненных на шасси Renault (Arquus) Sherpa 5 (6x6) (основной серийный вариант) и Unimog U2450L (6x6) (последний поставляется Национальной гвардии Саудовской Аравии). Самоходная гаубица CAESAR в исполнении на шасси Tatra T815 (8х8) имеет бронированную кабину и полную массу 32 тонны, оснащаясь дизельным двигателем Tatra V8 мощностью 410 л.с. Расчет сокращен до трех человек. На установке размещается боекомплект в 36 выстрелов.

Вариант CAESAR в исполнении на шасси Tatra T815 (8х8) был впервые представлен в 2015 году, а его первым заказчиком в 2017 году выступила Дания, законтрактовав 15 (а затем увеличив до 19) систем, поставки которых были начаты осенью 2019 года. При этом серийные поставки этих систем Дании до сих пор не начаты из-за выявившихся технических проблем, и рассматривается вопрос о передаче шести изготовленных для Дании CАУ Украине.

Кроме того, в 2019 году сообщалось, что Nexter Systems имеет неафишировавшийся заказ от нераскрываемого заказчика еще на 97 систем CAESAR на шасси Tatra T815 (8х8) с планом поставки в 2022-2024 годах - предположительно, этим заказчиком являются сухопутные войска Саудовской Аравии. Сведения об их поставках также пока отсутствуют.

Одновременно с подписанием 14 декабря 2022 года дополнительного соглашения на закупку 10 САУ CAESAR, министерство обороны Чехии объявило о плане закупки боеприпасов для САУ CAESAR на сумму 10,17 млрд крон (445,4 млн долл), их поставки в 2025-2029 годах будет вести чешская компания STV Group. Должны быть поставлены 65848 снарядов калибра 155 мм пяти типов, 65848 взрывателей к ним трех типов, 76 860 капсюлей-воспламенителей, 283680 пороховых зарядов, и 2708 инертных учебных боеприпасов.