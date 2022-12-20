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Опубликовано видео умеющей подключаться к иностранным спутникам российской бомбы

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Российская корректируемая авиационная бомба КАБ-500С умеет подключаться к иностранным спутникам. Об этом в эфире программы «Военная приемка» рассказал главный конструктор направления авиационных средств поражения ГНПП «Регион» Алексей Козырев. Соответствующее видео опубликовано на сайте телеканала «Звезда».

По словам специалиста, данная бомба отечественной разработки обладает особой спутниковой системой навигации, которая позволяет брать информацию о цели и может корректировать полет как со спутников ГЛОНАСС, так и с западных GPS.

«Для того чтобы наведение было более качественным, нужно обрабатывать информацию от большого количества спутников. Чем их больше — тем точность наведения этой бомбы лучше», — отметил Козырев.

В сентябре Исследовательская лаборатория Военно-воздушных сил США опубликовала видео с уничтожением корабля-мишени бомбой GBU-31, оснащенной оборудованием Joint Direct Attack Munition (JDAM).

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Страны
Россия
США
Продукция
JDAM
Mark 84
КАБ-500
Компании
Регион ГНПП
Проекты
GPS
ГЛОНАСС
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