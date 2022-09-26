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США показали новое видео уничтожения бомбой GBU-31 движущегося корабля

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УАБ BLU-109/GBU-31 JDAM
УАБ BLU-109/GBU-31 JDAM.
Источник изображения: ВВС США

Исследовательская лаборатория Военно-воздушных сил (ВВС) США опубликовала на YouTube новое видео с уничтожением бомбой GBU-31, оснащенной оборудованием Joint Direct Attack Munition (JDAM), корабля-мишени в Мексиканском заливе. На ролик обратило внимание издание The Drive.



Отмечается, что в результате удара палуба корабля Coastal Sea развалилась на две части.

Издание пишет, что таким образом ВВС США провели испытание в рамках программы Quicksink. В публикации отмечается, что GBU-31 JDAM получила всепогодную морскую головку самонаведения, способную работать в инфракрасном и радиолокационном режимах.

«Сочетание новой многорежимной ГСН и хвостового комплекта JDAM превращает бомбу во всепогодное противокорабельное оружие», — говорится в публикации.

Первоначально видео соответствующих испытаний было опубликовано в апреле.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Мексика
США
Продукция
JDAM
Mark 84
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