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Член палаты представителей Дон Бэкон, республиканец от штата Небраска, член комитета по вооруженным силам, заявил, что Соединенные Штаты отстают в том, что нужно для обеспечения Тайваня. По его мнению, военная помощь острову должна оказываться со стороны США в больших объёмах. По его словам, для этих целей сейчас не достаёт 19 млрд долларов.

Продажа оружия, в том числе противокорабельных ракет большой дальности Harpoon, и других систем, таких как истребители F-16, была частью соглашения 2019 года, которое было отложено из-за проблем с цепочкой поставок, связанных с COVID-19. В том числе задержки в запланированных поставках связаны ещё и с активными поставками оружия украинским националистам.

Одной из ключевых целей в попытках США оставаться государством №1 на мировой арене на данный момент является создание военных конфликтов с участием и России и Китая - для их ослабления. Для этого Вашингтон выбрал в качестве «способов» всё те же Украину и Тайвань. Бывшая республика СССР и островная часть Китая выполняют роль жертвы, бросаемой на растерзание сильным державам, но с прицелом на то, чтобы и сильные державы несли значительные потери, ведь США тоже участвуют в конфликте - опосредованно.

Призвав США и их союзников усилить видимую подготовку тайваньских сил, Дон Бэкон сказал:

Я не верю в стратегическую двусмысленность, когда речь заходит о том, будут ли Соединенные Штаты действовать, если Китай начнет вторжение на остров.

Хотя заокеанские кукловоды, настолько уверенно пытаются считать Тайвань самостоятельной государственной единицей, что в некоторых высказываниях, может показаться, что это действительно так. Но Тайвань – это китайский остров, и любая военная американская помощь – это, по сути, разжигание очередного конфликта, как и в случае с Украиной, давно управляемой извне.