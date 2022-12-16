Войти
Военное обозрение

Член комитета по вооружённым делам в конгрессе США призвал нарастить военную помощь Тайваню

176
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Член палаты представителей Дон Бэкон, республиканец от штата Небраска, член комитета по вооруженным силам, заявил, что Соединенные Штаты отстают в том, что нужно для обеспечения Тайваня. По его мнению, военная помощь острову должна оказываться со стороны США в больших объёмах. По его словам, для этих целей сейчас не достаёт 19 млрд долларов.

Продажа оружия, в том числе противокорабельных ракет большой дальности Harpoon, и других систем, таких как истребители F-16, была частью соглашения 2019 года, которое было отложено из-за проблем с цепочкой поставок, связанных с COVID-19. В том числе задержки в запланированных поставках связаны ещё и с активными поставками оружия украинским националистам.

Одной из ключевых целей в попытках США оставаться государством №1 на мировой арене на данный момент является создание военных конфликтов с участием и России и Китая - для их ослабления. Для этого Вашингтон выбрал в качестве «способов» всё те же Украину и Тайвань. Бывшая республика СССР и островная часть Китая выполняют роль жертвы, бросаемой на растерзание сильным державам, но с прицелом на то, чтобы и сильные державы несли значительные потери, ведь США тоже участвуют в конфликте - опосредованно.

Призвав США и их союзников усилить видимую подготовку тайваньских сил, Дон Бэкон сказал:

Я не верю в стратегическую двусмысленность, когда речь заходит о том, будут ли Соединенные Штаты действовать, если Китай начнет вторжение на остров.

Хотя заокеанские кукловоды, настолько уверенно пытаются считать Тайвань самостоятельной государственной единицей, что в некоторых высказываниях, может показаться, что это действительно так. Но Тайвань – это китайский остров, и любая военная американская помощь – это, по сути, разжигание очередного конфликта, как и в случае с Украиной, давно управляемой извне.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Тайвань
Украина
Продукция
F-16
Harpoon ПКР
Похожие новости
24.10.2022
"Война на разрушение системы". Куда пойдет армия Китая после XX съезда
25.08.2021
Навязчивые амбиции Эрдогана
05.07.2021
Летучий голландец XXI века
28.05.2020
"Пошли ва-банк": как США выдавливают Россию с оружейного рынка
26.02.2018
Деньги на воздух: Турция заменит американские самолеты
19.01.2012
Будущие соперники ищут союзников
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.12 06:00
  • 39795
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.12 04:06
  • 81
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 16.12 02:42
  • 1
В России создадут опытные образцы самолета «Партизан» в 2023 году
  • 15.12 21:58
  • 4
Новый российский истребитель получит технологии Су-57
  • 15.12 21:56
  • 4
Пушилин заявил о скором поражении Украины из-за ударов по энергосистеме
  • 15.12 20:53
  • 1
Bloomberg: США вводят санкции против 30 китайских высокотехнологичных компаний, чтобы сдержать военный потенциал КНР
  • 15.12 18:00
  • 1
«Пытается прорваться пехота, но не получается у них»
  • 15.12 17:59
  • 1
Тыльной стороной: ВФУ пытаются отрезать наши войска в Лисичанске и Северодонецке
  • 15.12 17:59
  • 1
Саратовская область и ФПИ будут вместе развивать высокотехнологичные оборонные проекты
  • 15.12 15:24
  • 0
Пока Анджей Дуда тратит миллиарды на оружие, поляки, чтобы выжить, вынуждены воровать продукты в магазинах
  • 15.12 13:37
  • 3
ЕС предостерег Иран от поставок вооружения России
  • 15.12 13:30
  • 1
Данные объективного контроля: за время использования натовского оружия по ДНР и ЛНР выпущено 700 ракет РСЗО Himars
  • 15.12 13:26
  • 1
О чем умолчал начальник белорусского Генштаба
  • 15.12 13:11
  • 2327
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.12 16:47
  • 0
Латвия заключила контракт со Шведской компанией Saab на закупку системы ПВО малой дальности