Войти
Lenta.ru

Запрещенный Рогозиным манипулятор ERA обнаружил повреждения «Союз МС-22»

185
0
0
Европейский манипулятор ERA, прикрепленный к модулю Наука
Европейский манипулятор ERA, прикрепленный к модулю Наука.
Источник изображения: NASA

Космонавт Анна Кикина при помощи камеры европейского робота-манипулятора European Robotic Arm (ERA) обнаружила повреждения обшивки корабля «Союз МС-22», из-за аварией системы терморегуляции которого была отменена внешнекорабельная деятельность (ВКД) экипажа. Об этом сообщает ТАСС.

«По предварительной информации, в четверг, 15 декабря, произошло повреждение внешней обшивки приборно-агрегатного отсека транспортного пилотируемого корабля», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Роскосмоса».

В июле Дмитрий Рогозин, занимая должность гендиректора госкорпорации, запретил российскому экипажу на Международной космической станции (МКС) работу с европейским манипулятором ERA. По его словам, это стало ответом на сообщение о том, что Европейское космическое агентство (ЕКА) прекращает сотрудничество с «Роскосмосом» по программе ExoMars.

Впоследствии экипаж продолжил работу с ERA.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
ESA (ЕКА)
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
Союз ПКК
Похожие новости
18.07.2022
Технарь вместо мемолога, или Какое наследство досталось новому главе «Роскосмоса»
05.02.2020
Рогозин: решивший списать модуль "Наука" подпишет себе "смертный приговор"
30.08.2019
Европа объяснила отказ от "Союза МС" расплатой с США
22.07.2019
Отправка робота FEDOR на МКС позволит двигаться в сторону освоения дальнего космоса - Рогозин
28.12.2018
Русские потрошители
11.09.2018
"Преднамеренно и рукотворно": вредитель так и не найден
04.09.2018
"Поскользнулись на соплях": кто продырявил МКС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.12 06:00
  • 39795
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.12 04:06
  • 81
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 16.12 02:42
  • 1
В России создадут опытные образцы самолета «Партизан» в 2023 году
  • 15.12 21:58
  • 4
Новый российский истребитель получит технологии Су-57
  • 15.12 21:56
  • 4
Пушилин заявил о скором поражении Украины из-за ударов по энергосистеме
  • 15.12 20:53
  • 1
Bloomberg: США вводят санкции против 30 китайских высокотехнологичных компаний, чтобы сдержать военный потенциал КНР
  • 15.12 18:00
  • 1
«Пытается прорваться пехота, но не получается у них»
  • 15.12 17:59
  • 1
Тыльной стороной: ВФУ пытаются отрезать наши войска в Лисичанске и Северодонецке
  • 15.12 17:59
  • 1
Саратовская область и ФПИ будут вместе развивать высокотехнологичные оборонные проекты
  • 15.12 15:24
  • 0
Пока Анджей Дуда тратит миллиарды на оружие, поляки, чтобы выжить, вынуждены воровать продукты в магазинах
  • 15.12 13:37
  • 3
ЕС предостерег Иран от поставок вооружения России
  • 15.12 13:30
  • 1
Данные объективного контроля: за время использования натовского оружия по ДНР и ЛНР выпущено 700 ракет РСЗО Himars
  • 15.12 13:26
  • 1
О чем умолчал начальник белорусского Генштаба
  • 15.12 13:11
  • 2327
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.12 16:47
  • 0
Латвия заключила контракт со Шведской компанией Saab на закупку системы ПВО малой дальности