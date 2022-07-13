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Рогозин поручил российскому экипажу на МКС прекратить работу с ERA

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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: ixbt.com

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поручил российскому экипажу на Международной космической станции (МКС) прекратить работу с европейским манипулятором ERA. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Решение Рогозина стало ответом на сообщение о том, что Европейское космическое агентство (ЕКА) прекращает сотрудничество с «Роскосмосом» по программе ExoMars. «А я, в свою очередь, даю команду нашему экипажу на МКС прекратить работу с европейским манипулятором ERA», — отметил он.

Межпланетная космическая станция «ЭкзоМарс» предназначалась для поиска следов внеземной жизни на Марсе с орбиты и с поверхности планеты. Россия для ExoMars-2022 предоставляла ракету-носитель «Протон-М», десантный модуль с посадочной платформой Kazachok и научные инструменты ровера Rosalind Franklin. Запуск второго этапа марсианской миссии намечался на сентябрь 2022 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Протон-(К)М
Компании
ESA (ЕКА)
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Марс
МКС
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2 комментария
№1
13.07.2022 11:28
Так кому этот манипулятор был нужен на Науке - нам или европейцам? Решили отказаться от части программ?
0
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№2
13.07.2022 13:30
Рогозин как всегда бьет по Воронежу.
Сегодня была инфа, что двух этих пиарщиков Борисова и Рогозина скоро уйдут.
Один бесполезный пиарщик оставил Россию без беспилотников, другой без спутников ДЗЗ
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