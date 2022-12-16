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Военное обозрение

В прессе США пишут о намерениях Вашингтона передать Украине комплекты JDAM для превращения обычных авиабомб в высокоточные

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Источник изображения: topwar.ru

В последнее время буквально ежедневно выходят публикации в американской прессе относительно «рассмотрения возможностей» по поставке на Украину новых видов оружия администрацией Соединённых Штатов. Одна из раскручиваемых историй связана с публикациями о якобы готовности поставить Киеву системы ПВО-ПРО Patriot в виде одного комплекса. Потом в той же прессе стали опровергать такую готовность Вашингтона. Теперь пишут о других вариантах поставок из США.

В издании The Washington Post вышла статья обозревателя Дэна Ламота, в которой тот пишет, что США готовы передать Украине оборудование, которое «превратит авиационные бомбы в высокоточное оружие». Речь идёт о системах JDAM.

Эти комплекты оборудования в США выпускаются с 1997 года и представляют собой комплект, основанный на обеспечении боеприпаса системами глобального позиционирования GPS. Эти комплекты позволяют сделать из обычной гравитационной (свободнопадающей) авиабомбы куда более точное оружие.

В комплекты JDAM входит и дополнительное оперение, монтаж которого на авиабомбу осуществляется в заводских условиях.

Среди эксплуатантов такого оружия помимо самих США – Саудовская Аравия, Турция, Германия, Австралия, Португалия, Польша и другие. Причём это те страны, на вооружении которых стоит авиация натовского образца. К настоящему моменту не было известно случаев, при которых комплекты оборудования JDAM устанавливались бы на авиабомбы советского образца или когда западные авиабомбы с таким дополнительным оборудованием использовались бы на самолётах, разработанных советскими авиаконструкторами. Если такие комплекты для Украины будут переданы, то будет крайне интересно узнать, на какой авиации они будут использоваться.

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Страны
Австpалия
Германия
Польша
Португалия
Саудовская Аравия
США
Турция
Украина
Продукция
JDAM
Patriot ЗРК
Проекты
GPS
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