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ТАСС

В Палату представителей США внесли резолюцию с призывом добиваться исключения РФ из СБ ООН

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Источник изображения: AP Photo/ Mariam Zuhaib

По данным журнала Foreign Policy, документ не имеет обязательной силы и является рекомендацией для Белого дома

ВАШИНГТОН, 15 декабря. /ТАСС/. Американские конгрессмены Стивен Коэн (демократ, от штата Теннесси) и Джо Уилсон (республиканец, от Южной Каролины) внесли на рассмотрение Палаты представителей Конгресса проект резолюции с призывом к президенту США Джо Байдену добиваться исключения России из числа постоянных членов Совета Безопасности ООН. Об этом сообщил в среду журнал Foreign Policy со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении документ.

Как утверждается в тексте резолюции, РФ своими действиями на Украине нарушила Устав ООН, что якобы ставит под вопрос ее право занимать место в Совбезе.

Издание отмечает, что резолюция не имеет обязательной силы и является исключительно рекомендацией для Белого дома.

Ранее американская администрация неоднократно признавала, что исключить Россию из числа постоянных членов СБ ООН, по сути, попросту невозможно, невзирая на периодически звучащие на Западе призывы такого рода, связанные со спецоперацией на Украине.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против Москвы масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов. 

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Страны
Россия
США
Украина
Компании
ООН
Персоны
Путин Владимир
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