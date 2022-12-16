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ТАСС

Starlink и OneWeb не могут работать в России из-за приоритета российской заявки на частоты

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Источник изображения: topwar.ru

Компании претендуют на те же частоты, что и российская спутниковая система "Скиф", отметил гендиректор АО "Спутниковая система "Гонец" Павел Черенков

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Starlink и OneWeb претендуют на те же частоты, что и российская спутниковая система "Скиф", однако заявка от РФ была подана раньше. Об этом в интервью ТАСС сообщил гендиректор АО "Спутниковая система "Гонец" (контролирует компанию-оператора "Сфера") Павел Черенков.

"Наша заявка поступила в Международный союз электросвязи в числе первых, до того момента, как туда были поданы заявки от Starlink и OneWeb. Соответственно, мы ожидаем, что она будет скоординирована с приоритетом перед всеми другими соискателями, подавшими свои заявки позднее нас", - заявил Черенков, пояснив, что после РФ было направлено порядка 350 заявок.

По словам гендиректора "Гонца", заявка на диапазон, необходимый для работы "Скифа", была подана одной из российских компаний, с которой "Сфера" заключила соглашение для получения необходимого набора прав в отношении орбитально-частотного ресурса. "Starlink и OneWeb уже выходили с предложением скоординировать частоты, но на сегодняшний мы не приняли предложение пройти координацию, то есть фактически мы не разрешаем им использовать их спутниковые системы на территории РФ", - добавил он.

Чтобы подтвердить орбитально-частотный ресурс, отметил Черенков, запущенный демонстрационный аппарат "Скиф-Д" должен в течение 90 дней передавать сигнал в заявленных диапазонах частот. Также в течение первых трех лет должно быть развернуто не менее 10% от заявленной группировки. В российской заявке 12 аппаратов, поэтому для подтверждения прав на орбите нужно будет иметь еще как минимум один спутник "Скиф".

"Диапазон, в котором работает "Скиф" - это один из бесценных секторов частотного спектра, в котором сочетание затухаемости сигнала от помех и скорости передачи данных является оптимальным. Именно поэтому все хотят закрепить за собой права на именно этот частотный ресурс", - пояснил Черенков.

Первый аппарат "Скиф-Д" по программе "Сфера" был запущен 22 октября на ракете-носителе "Союз-2.1б" с космодрома Восточный вместе с тремя аппаратами "Гонец-М". Группировка "Скиф" будет предназначена для широкополосного доступа в интернет.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС в 08:00 мск. 

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Страны
Россия
Продукция
Гонец-М
Проекты
Союз-2 РН
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