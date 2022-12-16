В США предложили сэкономить на F-35

Пентагон сможет сэкономить 40 миллиардов долларов, отказавшись от замены двигателя F135 истребителей пятого поколения F-35A. В компании Pratt & Whitney предложили модернизацию существующих силовых агрегатов, пишет журнал Air & Space Forces.

«Мы считаем, что базовая модернизация обеспечит экономию в размере 40 миллиардов долларов», — заявила вице-президент Pratt & Whitney Джен Латка в ходе брифинга.

В компании предложили обновить двигатель F135 в рамках пакета Engine Core Upgrade (ECU). По словам вице-президента Pratt & Whitney, разработка ECU обойдется в 2,4 миллиарда долларов против 6,7 миллиарда на разработку нового двигателя в рамках программы Adaptive Engine Transition Program (AETP).

В качестве замены F135 компания General Electric разработала трехконтурный двигатель с адаптивным циклом XA100, а Pratt & Whitney предложила двигатель XA101. Считается, что новые силовые агрегаты могут увеличить дальность полета F-35 на 25-30 процентов.

В сентябре стало известно, что компания General Electric завершила испытания двигателя XA100, которые проходили в два этапа в штатах Огайо и Теннесси. Новый двигатель могут установить на F-35 до конца десятилетия.