Войти
ТАСС

В США заявили, что не видят возможности завершения боев на Украине к концу года

57
0
0
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Источник изображения: AP Photo/Evan Vucci

Вашингтон считает, что решение о потенциальных переговорах с РФ должен принимать Киев

ВАШИНГТОН, 14 декабря. /ТАСС/. Администрация США не видит возможности завершения боевых действий на Украине к концу текущего года; Вашингтон считает, что решение о потенциальных переговорах с РФ должен принимать Киев. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов в среду координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Думаю, учитывая то, что мы видим в небе и на земле на Украине, сложно прийти к выводу, что это завершится к концу года", - отметил Кирби. По его словам, идут "ожесточенные бои в Донбассе".

"Активно идут боевые действия. Мы бы ожидали, что они продолжатся в течение какого-то времени", - сказал представитель администрации США. Он допустил, что в зимние месяцы погодные условия затруднят проведение каких-то операций. Вместе с тем он подчеркнул: "Мы не ожидаем, что бои прекратятся в ближайшие зимние месяцы. Так что нет свидетельств, безусловно, нет ожиданий, что к концу года прекратится война". По его словам, "нет никаких свидетельств того, что ситуация будет развиваться в этом направлении".

Кирби добавил, что, по мнению американской администрации, решение о возможности переговоров между Киевом и Москвой должен принимать "президент [Украины Владимир] Зеленский, а не Соединенные Штаты".

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против Москвы масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
17.08.2022
Европа устала от Украины. Есть проблемы посерьезнее
10.05.2022
США ведут прокси-войну, чтобы отрезать Европу от Евразии
14.02.2022
Путин и Макрон обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины и по вопросам гарантий безопасности для РФ
27.09.2021
Бывший посол России во Франции о контракте на универсальные десантные корабли типа Mistral
12.03.2021
Вероятность новой битвы за Донбасс резко повысилась
29.01.2013
Армии XXI века: звон мечей и стон булата
15.06.2009
Волжские крылья
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.12 01:11
  • 39685
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.12 19:12
  • 1
Пушилин заявил о скором поражении Украины из-за ударов по энергосистеме
  • 14.12 16:47
  • 0
Латвия заключила контракт со Шведской компанией Saab на закупку системы ПВО малой дальности
  • 14.12 16:38
  • 5
ВВС США «показали» массированный удар по России
  • 14.12 14:26
  • 1
Песков исключает возможность начала вывода войск РФ с Украины ещё в этом году
  • 14.12 12:37
  • 1
Польша в 2023-2024 годах совершит поход на «Восточные крессы»
  • 14.12 10:40
  • 73
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 14.12 10:22
  • 0
О чем умолчал начальник белорусского Генштаба
  • 14.12 10:21
  • 2
ЕС предостерег Иран от поставок вооружения России
  • 14.12 08:46
  • 1
В США рассказали об имитаторах российских БТР-87 и «Тигров»
  • 14.12 08:13
  • 1
В США оценили российский Су-35СМ
  • 14.12 07:34
  • 5
Путин рассказал о решении проблем в армии
  • 14.12 06:09
  • 1
Франция анонсировала поставку Украине новой партии зенитных комплексов на фоне сообщений о нехватке комплектующих к С-300 и «Бук-М1»
  • 13.12 23:52
  • 1
FT узнал о прорыве в изучении термоядерной энергии
  • 13.12 23:44
  • 1
США пора задуматься о завершении конфликта на Украине