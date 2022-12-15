В США заявили, что не видят возможности завершения боев на Украине к концу года

Вашингтон считает, что решение о потенциальных переговорах с РФ должен принимать Киев

ВАШИНГТОН, 14 декабря. /ТАСС/. Администрация США не видит возможности завершения боевых действий на Украине к концу текущего года; Вашингтон считает, что решение о потенциальных переговорах с РФ должен принимать Киев. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов в среду координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Думаю, учитывая то, что мы видим в небе и на земле на Украине, сложно прийти к выводу, что это завершится к концу года", - отметил Кирби. По его словам, идут "ожесточенные бои в Донбассе".

"Активно идут боевые действия. Мы бы ожидали, что они продолжатся в течение какого-то времени", - сказал представитель администрации США. Он допустил, что в зимние месяцы погодные условия затруднят проведение каких-то операций. Вместе с тем он подчеркнул: "Мы не ожидаем, что бои прекратятся в ближайшие зимние месяцы. Так что нет свидетельств, безусловно, нет ожиданий, что к концу года прекратится война". По его словам, "нет никаких свидетельств того, что ситуация будет развиваться в этом направлении".

Кирби добавил, что, по мнению американской администрации, решение о возможности переговоров между Киевом и Москвой должен принимать "президент [Украины Владимир] Зеленский, а не Соединенные Штаты".

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против Москвы масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.