На Украине заявили, что получат от Франции более €530 млн на восстановление инфраструктуры

Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что украинскому правительству в результате визита во Францию удалось получить в общей сложности €1,5 млрд

КИЕВ, 14 декабря. /ТАСС/. Киев получит от Парижа более €530 млн на восстановление инфраструктуры и развитие цифровой сферы. Соответствующая договоренность была достигнута на переговорах с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщил в среду премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Имеем ряд соглашений более чем на €530 млн на развитие цифровой сферы и быстрое восстановление инфраструктуры", - написал он в среду в своем Telegram-канале, подчеркнув, что украинскому правительству в результате визита во Францию удалось получить в общей сложности €1,5 млрд.

Также, по словам Шмыгаля, стороны обсудили вопросы страхования военных рисков для бизнеса и поставки Францией систем ПВО.

В среду глава МИД Франции Катрин Колонна сообщила, что в ходе конференции по обеспечению финансовой поддержки Украины, прошедшей во вторник в Париже под председательством Макрона, ее участники собрали для Киева около €1 млрд.