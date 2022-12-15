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ТАСС

Саратовская область и ФПИ будут вместе развивать высокотехнологичные оборонные проекты

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Андрей Григорьев
Андрей Григорьев.
Источник изображения: © Пресс-служба ФПИ

Соответствующее соглашение подписали губернатор региона Роман Бусаргин и гендиректор Фонда перспективных исследований Андрей Григорьев

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Фонд перспективных исследований (ФПИ) и специалисты Саратовской области будут вместе реализовывать высокотехнологичные проекты в оборонной сфере, соответствующее соглашение подписали в среду в Москве глава области Роман Бусаргин и генеральный директор ФПИ Андрей Григорьев, сообщили ТАСС в пресс-службе фонда.

"Взаимодействие будет направлено на поиск, отбор и обеспечение реализации научно-технических проектов в интересах обороны страны и безопасности государства, разработку и создание инновационных технологий, производство высокотехнологичной продукции военного, специального и двойного назначения", - уточнили в ФПИ.

В пресс-службе отметили, что фонд реализует совместные проекты с Саратовской областью с 2014 года. Так, в рамках проекта "Таволга" специалисты Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского (СГУ) разработали сверхлегкие высокоэффективные фильтрующие материалы для средств защиты органов дыхания и кожных покровов от опасных аэрозолей, в том числе вирусной природы. Был создан "дышащий" материал для ветро- и водозащитной экипировки, огнезащитный паропроницаемый материал для обмундирования и средств жизнеобеспечения, гидрофильный антибактериальный материал. Также разработаны легкие материалы для снижения заметности человека в различных диапазонах электромагнитного излучения.

Кроме того, в 2021 году на базе СГУ им. Н. Г.Чернышевского был реализован проект Фонда перспективных исследований "Протез-1", в рамках которого создан прототип системы поддержки принятия врачебных решений. Программный комплекс на основании данных о пациенте, его заболевании, результатах медицинских обследований и анализов помогает врачу выбрать наиболее подходящий конкретному пациенту вариант операции и спланировать ее. Специалистами лаборатории создана система на основе искусственного интеллекта, которая позволяет автоматизировать сложные процессы планирования и биомеханического моделирования вариантов операций. Система включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин. 

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Страны
Россия
Компании
ФПИ
Персоны
Григорьев Андрей
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