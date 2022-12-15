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ТАСС

В Кремле назвали комплексы ПРО Patriot законной целью ВС РФ в случае их поставок Киеву

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ не стал комментировать вероятность таких поставок

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Комплексы противоракетной обороны (ПРО) Patriot станут законной целью Вооруженных сил РФ в случае их поставки Вашингтоном Киеву. Об этом журналистам сообщил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно", - ответил он на вопрос о том, разделяют ли в Кремле точку зрения зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, что эти комплексы станут законной целью ВС РФ.

"Но я не стал бы пока все-таки это комментировать, потому что это все сообщения СМИ. В наше время сообщения СМИ - вещь ненадежная, поэтому дождемся какой-то официальной информации", - добавил Песков.

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на неназванных представителей властей США сообщила, что Вашингтон завершает согласование планов по поставке Украине систем Patriot. По информации телекомпании, о них может быть объявлено уже на этой неделе. В свою очередь, пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер 13 декабря сообщил, что пока не может ничего сказать о поставках Украине этих систем противоракетной обороны.

В конце ноября Медведев в своем Telegram-канале написал, что комплексы Patriot вместе с их персоналом станут военными целями России в случае их поставок Киеву.

Комплексы Patriot являются основным элементом противоракетной обороны американской армии. Впервые они поступили в Вооруженные силы США в 1984 году и, как планируется, останутся на вооружении до 2040 года. Комплексы Patriot состоят на вооружении у некоторых стран НАТО и союзников США на Ближнем Востоке. Существуют различные варианты комплексов с дальностью от 30 до 160 км, а также модификации, специально предназначенные для перехвата баллистических ракет. Комплекс также может использоваться для перехвата пилотируемых самолетов. 

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