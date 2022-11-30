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ТАСС

Медведев назвал комплексы Patriot и персонал НАТО на Украине законной целью ВС РФ

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Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Источник изображения: Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

Зампред Совбеза выразил надежду, что страны альянса понимают такую перспективу

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил, что в случае поставок Киеву комплексов Patriot вместе с персоналом они станут военными целями России.

"Если, как намекнул [генсек НАТО Йенс] Столтенберг, НАТО поставит киевским фанатикам комплексы Patriot вместе с натовским персоналом, они сразу же станут законной целью наших вооруженных сил", - написал Медведев во вторник в Telegram-канале.

Он выразил надежду, что в НАТО это понимают.

Ранее во вторник Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня заседания глав МИД стран альянса заявил, что в НАТО в настоящее время идет дискуссия о передаче Украине систем ПВО Patriot.

Patriot - зенитный ракетный комплекс производства США, состоящий из ракеты воздушного перехвата и высокопроизводительной радарной системы. Предназначен для перехвата боеголовок баллистических и крылатых ракет. 

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