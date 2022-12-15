Американские учёные в ближайшее время собираются объявить о прорыве в области термоядерного синтеза

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По словам правительственного чиновника, пожелавшего остаться неизвестным, ученые на федеральном объекте по производству ядерного оружия добились потенциально значительного прогресса в исследованиях термоядерного синтеза, который в будущем может привести к созданию обильного источника энергии.

Ожидается, что во вторник об этом будет официально объявлено Министерством энергетики, которое заявило, что в Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса в Калифорнии был сделан «крупный научный прорыв». На запланированном публичном мероприятии примут участие министр энергетики Дженнифер Грэнхольм, сотрудники Белого дома и другие представители министерства энергетики.

Издание The Financial Times в воскресенье сообщило, что в научной работе используется установка NIF, которая применяет гигантские лазеры для создания условий, на короткое время имитирующих взрывы ядерного оружия.

Ученый, знакомый с результатами, сказал, что эксперимент по термоядерному синтезу в NIF достиг так называемого воспламенения, когда генерируемая энергия синтеза равна энергии лазера, которая и запустила реакцию.

Такая разработка может дать способность Соединенным Штатам поддерживать свое ядерное оружие без ядерных испытаний и, возможно, заложит основу для будущего прогресса, который однажды может привести к использованию лазерного синтеза в качестве дополнительного источника безуглеродной энергии.

Хотя об этом еще не было объявлено публично, эта новость быстро распространилась среди физиков и других ученых, изучающих термоядерный синтез. Ядерный синтез, который повторяет процесс, происходящий внутри Солнца, рассматривается научными умами многих стран, как возможное решение мировой энергетической проблемы.

В данном случае — это термоядерная реакция, которая приводит, так сказать, в действие Солнце и другие звезды — синтез атомов водорода в гелий. Согласно уравнению Эйнштейна E=mc², разница в массе преобразуется в выброс энергии.

Термоядерный синтез, который можно было бы производить контролируемым образом на Земле, может означать появление источника энергии, который не производит к образованию парниковых газов или опасных долгоживущих радиоактивных отходов.