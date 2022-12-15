Глава Пентагона Ллойд Остин призвал США внимательно следить за действиями России и Китая, «дестабилизирующими» Африку

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Соединенные Штаты очень обеспокоены ростом активности России и Китая на африканском континенте. В Пентагоне призвали внимательно следить за этими двумя странами и быть готовыми предпринять действия для ограничения их влияния. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.

В Вашингтоне проходит саммит США - Африка, в котором принимают участие главы государств и правительств 49 стран африканского континента, а также входящих в Африканский союз. США сразу заявили, что Америка для Африки "друг, товарищ и брат", а вот дружить с Россией и Китаем не нужно, это может привести к большим проблемам.

Выступивший на саммите глава Пентагона Остин прямо заявил, что США беспокоит растущее влияние Москвы и Пекина на африканские страны, и предупредил, что это может привести к дестабилизации обстановки на континенте. Поэтому США будут наращивать свое присутствие в Африке, чтобы в случае чего, эту самую "дестабилизацию" пресечь на самом корню.

Что касается России и Китая, мы видим, что КНР с каждым днем расширяет присутствие на континенте. По мере этого они наращивают свое экономическое влияние. Вызывает беспокойство то, что они не всегда обеспечивают прозрачность относительно того, что они делают. И это вызывает проблемы, которые постепенно приведут к дестабилизации, если этого еще не происходит

- заявил министр обороны США.

Особенно нужно внимательно следить, чтобы Россия и Китай не действовали вместе, добавил Ллойд Остин. В случае если Москва и Пекин координируют свои действия, это точно приведет к "дестабилизации". Правда есть еще один вариант, при котором этой самой "дестабилизации" можно избежать, это не совать США свой нос везде, где не просят. Тогда наступает мир и спокойствие. Однако Вашингтону такой вариант не подходит.