Войти
Lenta.ru

«Роскосмос» показал «Ангару» в Иране

46
0
0
Макеты ракет «Ангара»
Макеты ракет «Ангара».
Источник изображения: Военное обозрение

«Роскосмос» на международной выставке Iran Air Show 2022, которая с 13 по 16 декабря проходит на иранском острове Киш, показал макеты ракет «Ангара-1.2» и «Ангара-А3». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале госкорпорации.

В сообщении «Роскосмоса» подчеркивается, что данные носители «создаются на основе унифицированного ряда ракет легкого и тяжелого классов и будут способны выводить практически весь спектр полезных нагрузок в широком диапазоне высот и наклонений орбит».

Отмечается, что в настоящее время эти ракеты проходят летные испытания.

О том, что «Роскосмос» примет участие в выставке Iran Air Show 2022, госкорпорация сообщала в декабре.

В августе министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Иса Зарепур сообщил, что страна намерена совместно с Россией построить еще три спутника, аналогичных аппарату «Хайям», который в том же месяце был запущен с Байконура.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Россия
Продукция
Ангара
Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
Похожие новости
14.12.2022
«Роскосмос» покажет в Иране российские ракеты и спутники
22.07.2022
Скрестить «Орла» с арабским «Желтым соколом»
25.05.2020
Советское наследие Америки
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
03.01.2017
Новые ракеты и самолеты: что произошло в ОПК России в 2016 году
12.11.2014
НИИФИ: передовые разработки измерительной аппаратуры
28.03.2012
Писали все, что пришло в голову?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.12 01:11
  • 39685
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.12 19:12
  • 1
Пушилин заявил о скором поражении Украины из-за ударов по энергосистеме
  • 14.12 16:47
  • 0
Латвия заключила контракт со Шведской компанией Saab на закупку системы ПВО малой дальности
  • 14.12 16:38
  • 5
ВВС США «показали» массированный удар по России
  • 14.12 14:26
  • 1
Песков исключает возможность начала вывода войск РФ с Украины ещё в этом году
  • 14.12 12:37
  • 1
Польша в 2023-2024 годах совершит поход на «Восточные крессы»
  • 14.12 10:40
  • 73
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 14.12 10:22
  • 0
О чем умолчал начальник белорусского Генштаба
  • 14.12 10:21
  • 2
ЕС предостерег Иран от поставок вооружения России
  • 14.12 08:46
  • 1
В США рассказали об имитаторах российских БТР-87 и «Тигров»
  • 14.12 08:13
  • 1
В США оценили российский Су-35СМ
  • 14.12 07:34
  • 5
Путин рассказал о решении проблем в армии
  • 14.12 06:09
  • 1
Франция анонсировала поставку Украине новой партии зенитных комплексов на фоне сообщений о нехватке комплектующих к С-300 и «Бук-М1»
  • 13.12 23:52
  • 1
FT узнал о прорыве в изучении термоядерной энергии
  • 13.12 23:44
  • 1
США пора задуматься о завершении конфликта на Украине