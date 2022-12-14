«Роскосмос» покажет в Иране российские ракеты и спутники

«Ангара» с одним универсальным ракетным модулем в первой ступени давала легкую ракету «Ангара-1.2ПП», с тремя — «Ангару-3», с пятью — «Ангара-5». Исходно планировался даже вариант с семью такими модулями.

«Роскосмос» примет участие в международной выставке Iran Air Show 2022, которая с 13 по 16 декабря пройдет на иранском острове Киш. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале госкорпорации.

На мероприятии предприятия «Роскосмоса» покажут макеты российских ракет и спутников. В частности, будут продемонстрированы макеты носителей «Ангара-1.2» и «Ангара-А3», а также спутников «Глонасс-К», «Луч-5А», «Гонец-М» и «Экспресс-АМ5».

Кроме этого, будет продемонстрирован скафандр «Сокол-КВ-2» и модели средневысотного ретрорефлекторного космического аппарата «Блиц-М» и лазерного спутника «Ларец».

В декабре генеральный директор Опытного конструкторского бюро (ОКБ) «Факел» Геннадий Абраменков заявил, что создан макет двигателя для коррекции и увода спутника «Марафон» с околоземной орбиты.

В августе министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Иса Зарепур сообщил, что страна намерена совместно с Россией построить еще три спутника, аналогичных аппарату «Хайям», который в том же месяце был запущен с Байконура.