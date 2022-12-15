Сенат парламента Италии одобрил резолюцию о продлении поставок оружия Украине в 2023 году

ЦАМТО, 14 декабря. Сенат парламента Италии одобрил 13 декабря представленную партиями правящего большинства резолюцию, которая предусматривает продолжение поставок оружия Киеву в 2023 году.

Как передает "РИА Новости", документ, в котором указывается на необходимость принятия нормативных актов в целях "продления до 31 декабря 2023 года разрешения на передачу военных средств, материалов и оборудования правительственным властям Украины", 30 ноября одобрила Палата депутатов. Уже на следующий день Совет министров Италии принял специальный декрет, который предусматривает продолжение оказания всеобъемлющей, в том числе военной помощи Украине в 2023 году.

Выступая в Сенате перед голосованием, министр обороны Италии Гуидо Крозетто пояснил, что правительство Джорджи Мелони лишь продолжило линию своих предшественников на оказание всесторонней помощи Украине.

Г.Крозетто также сообщил, что данные относительно конкретной военной помощи Киеву со стороны Италии будут по-прежнему засекречены.

Как сообщила газета Corriere della Sera, "согласно источникам в НАТО, на данный момент Италия отправила Киеву оружие на сумму от 300 до 500 млн. евро", – передает "РИА Новости".