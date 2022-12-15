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ЦАМТО

На верфи TKMS спущены на воду две НАПЛ класса "Тип-218SG" для ВМС Сингапура

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Источник изображения: Фото: mindef.gov.sg

ЦАМТО, 14 декабря. На верфи Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) в Киле (Германия) 13 декабря состоялась церемония спуска на воду второй и третьей НАПЛ "Импекэбл" и "Илластриз" класса "Тип-218SG" ("Инвинсибл"), предназначенных для ВМС Сингапура.

Как сообщило Минобороны Сингапура, в мероприятии приняли участие премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун, министр обороны Нг Энг Хен, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, другие официальные лица.

После спуска на воду подлодки пройдут серию ходовых и других испытаний, после завершения которых в 2023 году будут отправлены в Сингапур.

В ходе церемонии Thyssenkrupp Marine Systems и сингапурская ST Engineering также подписали соглашение о сотрудничестве, которое охватывает гарантийное обслуживание, а также поддержку всех НАПЛ в процессе эксплуатации.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2013 года Министерство обороны Сингапура заключило с ThyssenKrupp Marine Systems контракт на поставку первой пары новых НАПЛ класса "Тип-218SG", которые предполагалось передать ВМС страны в 2021 и 2022 году. Стоимость заказа и другие детали контракта не разглашались.

В мае 2017 года Министерство обороны Сингапура подписало с TKMS контракт на строительство в Германии двух дополнительных НАПЛ класса "Тип-218SG". Соглашение также включает обучение экипажей в Германии и сопутствующее материально-техническое обеспечение. Вторая пара субмарин должна быть поставлена, начиная с 2024 года.

Церемония резки первой стали для первых двух подводных лодок состоялась 24 июня 2015 года. Резка стали для дополнительных НАПЛ началась в январе 2018 года. Первые две новые НАПЛ "Тип-218SG" заменят устаревшие ДЭПЛ класса "Челленджер" (ранее "Сьермен"), построенные для ВМС Швеции в 1960-ые годы и приобретенные Сингапуром в середине 1990-х годов.

Спуск на воду головной подводной лодки, "Инвинсибл", состоялся 18 февраля 2019 года. Первоначально планировалось поставить Сингапуру в 2021 году, однако из-за негативного воздействия пандемии COVID-19 поставка была перенесена на 2023 год. Остальные три НАПЛ, "Импекэбл", "Илластриз" и "Инимитэбл", находятся на разных стадиях строительства.

Новые НАПЛ были спроектированы на основе опыта TKMS в разработке подводных лодок. Они адаптированы для применения в мелководных тропических водах Сингапура, обладают низкой акустической сигнатурой, могут длительное время находиться под водой.

По имеющейся информации, длина НАПЛ "Тип-218SG" составляет 70 м, ширина – 6,3 м, водоизмещение в подводном положении – около 2200 т, экипаж – 28 человек. Подлодка будет оснащена улучшенной воздухонезависимой силовой установкой, основанной на технологии топливных элементов, которая позволит оставаться в подводном положении на 50% дольше, чем имеющиеся подводные лодки класса "Арчер". Максимальная скорость НАПЛ в надводном положении – более 10 узлов, в подводном – более 15 узлов. Каждая НАПЛ вооружена восемью 533-мм торпедными аппаратами.

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Страны
Германия
Сингапуp
Швеция
Компании
ST Engineering
ThyssenKrupp
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