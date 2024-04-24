Присвоено наименование четвертой НАПЛ класса "Тип-218SG" ВМС Сингапура

ЦАМТО, 23 апреля. Компания ThyssenKrupp Marine Systems 22 апреля сообщила о состоявшейся в Киле церемонии присвоения наименования четвертой и последней НАПЛ класса "Тип-218SG", предназначенной для ВМС Сингапура.

В ходе мероприятия, на котором присутствовали федеральный министр обороны Борис Писториус и старший министр, министр-координатор по вопросам национальной безопасности Сингапура Тео Чи Хин, новая НАПЛ получила название "Инимитэбл" (Inimitable). В ближайшее время НАПЛ будет спущена на воду. Как планируется, подлодка будет передана ВМС Сингапура в 2025 году после завершения цикла испытаний.

В ходе церемонии представители ThyssenKrupp Marine Systems и сингапурской компании ST Engineering также подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу совместного повышения возможностей НАПЛ класса "Тип-218SG" ВМС Сингапура в период их эксплуатации. Меморандум расширяет заключенное в декабре 2022 года соглашение о сотрудничестве и охватывает кооперацию по отдельным технологиям и приложениям в области аддитивного производства (3D-печати), обучения техническому обслуживанию, анализу данных и предотвращению устаревания.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2013 года Министерство обороны Сингапура заключило с ThyssenKrupp Marine Systems контракт на поставку первой пары новых НАПЛ класса "Тип-218SG". Стоимость заказа и другие детали контракта не разглашались.

В мае 2017 года Министерство обороны Сингапура подписало с TKMS контракт на строительство в Германии еще двух НАПЛ класса "Тип-218SG". Соглашение также включает обучение экипажей в Германии и сопутствующую логистическую поддержку. Вторая пара субмарин должна быть поставлена, начиная с 2024 года.

В январе 2023 года Минобороны Сингапура раскрыло, что стоимость каждой из четырех подводных лодок класса "Тип-218SG" на момент покупки составляла около 450 млн. долл. или 1,8 млрд. долл. за все четыре НАПЛ.

Церемония резки стали для строительства первых подводных лодок состоялась 24 июня 2015 года. Резка стали для второй пары НАПЛ началась в январе 2018 года. Первые две новые НАПЛ "Тип-218SG" заменят устаревшие ДЭПЛ класса "Челленджер" (ранее "Сьермен"), построенные для ВМС Швеции в 1960-ые годы и приобретенные Сингапуром в середине 1990-х годов.

Спуск на воду головной подводной лодки, "Инвинсибл", состоялся 18 февраля 2019 года. Первоначально планировалось поставить ее Сингапуру в 2021 году, однако из-за негативного воздействия пандемии COVID-19 поставка была перенесена на 2023 год. Спуск на воду лодок "Импекэбл" и "Илластриз" состоялся на предприятии TKMS в Киле (Германия) 13 декабря 2022 года.

На текущий момент ВМС Сингапура получили две подлодки. Головная НАПЛ класса "Тип-218SG" используется для подготовки экипажей. Вторая подлодка, "Импекэбл", была доставлена в Сингапур в прошлом году и в настоящее время проходит серию ходовых испытаний перед вводом в боевой состав флота.