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Нидерланды выступают за увеличение поставок оружия на Украину как минимум вдвое. Об этом заявил глава МИД страны Вопке Хукстра по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Запасы вооружений и боеприпасов у стран Запада из-за военной помощи Украине уже истощились, это признает руководство многих стран, да и по последним событиям это прекрасно видно. На сегодняшний день лишь малая группа стран Европы, плюс США, продолжают снабжать режим Зеленского. При этом объемы поставляемого вооружения значительно упали, арсеналы пусты, а ослаблять собственные вооруженные силы в такой ситуации не все рискуют. На этом фоне возникают опасения, что оставшись без помощи Киев непременно проиграет России, а это "катастрофа" для Запада.

Вот и в Нидерландах обеспокоились нынешним состоянием военной помощи Украине и даже провели встречу с генсеком НАТО, чтобы скоординировать усилия по поддержке Киева. Договорились эту помощь "удвоить" как минимум.

Говорили о нашей непоколебимой поддержке Киева и необходимости удвоить усилия по обеспечению Украины оружием

- заявил Хукстра.

Решение принято и даже озвучено, в Киеве Зеленский уже довольно потирает свои ручки. Теперь осталось найти эту военную помощь и удвоить ее. Все дело в том, что Нидерланды не имеют собственной военной промышленности и вооружения закупают у других стран. Все их поставки Украине ограничивались передачей чужих вооружений и оплатой переданной техники других стран, в частности Чехии. У Столтенберга тем боле ничего нет, он просто "говорящая голова" альянса, озвучивающая волю хозяев из-за океана. НАТО по своей сути - это большой бюрократический аппарат, координирующий действия входящих в альянс стран.

Так что собрались "удваивать" Столтенберг и Хукстра, пока неизвестно, но громкие заявления сделаны, на Украине знают, что Запад их не бросит. В ближайшее время уж точно.