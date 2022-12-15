Остин, Милли и Салливан обсудили с украинскими коллегами приоритеты военной помощи Киеву

Президент Украины Владимир Зеленский и советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан во время встречи в Киеве. 4 ноября 2022 года.

Участники телефонного разговора "договорились оставаться в тесном контакте"

ВАШИНГТОН, 14 декабря. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин, председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США Марк Милли и помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провели во вторник телефонный разговор с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, главкомом ВС Украины Валерием Залужным и главой офиса украинского президента Андреем Ермаком. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении пресс-секретаря Пентагона бригадного генерала ВВС США Патрика Райдера.

Отмечается, что участники разговора "обсудили приоритеты Украины относительно помощи в сфере безопасности" и "договорились оставаться в тесном контакте".

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.