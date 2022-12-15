Глава СНБО Данилов заявил о запуске на Украине промышленного производства снарядов для артиллерии ВСУ

Источник изображения: topwar.ru

Украинская армия будет снабжаться боеприпасами собственного производства, "Укроборонпром" начал выпуск артиллерийских снарядов советских калибров 122 и 152 мм, а также минометных мин. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

По словам Данилова, украинские оборонные предприятия якобы наладили производство артиллерийских снарядов двух основных калибров украинской армии, причем в промышленных масштабах. Говоря об этом, секретарь СНБО Украины добавил, что сейчас ВСУ получают "тысячи" снарядов собственного производства. Где именно производят боеприпасы, Данилов не раскрыл. На самом деле производство боеприпасов на Украине есть, но оно далеко от промышленных масштабов. За все годы Киев так и не сумел построить ни одного оружейного завода, хотя деньги выделялись сразу на три.

Стоит отметить, что заявления о якобы запущенном производстве артиллерийских снарядов "в промышленных" масштабах регулярно озвучиваются киевскими представителями. В октябре об этом же говорил министр обороны Украины Алексей Резников. Все было точно также, производство снарядов советских калибров якобы уже организовано, боеприпасы тысячами штук поступают в артиллерийские подразделения.

У нас на сегодняшний день налажено производство 152-го и 122-го снаряда и 120-й мины силами "Укроборонпрома" и предпринимателей, которые входят в состав этой структуры

- заявлял Резников.

Сейчас представители режима Зеленского пытаются убедить своих западных спонсоров, что уже не так сильно зависят от них, так как сумели наладить собственное производство все тех же боеприпасов. В то же время Киев продолжает требовать поставку снарядов калибра 155 мм, заявляя, что на данный момент их производство в стране не организовано, но если такая необходимость возникнет, то украинская промышленность сразу же начнет их выпуск.