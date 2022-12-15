Пентагон не имеет данных о направлении поставляемого Киеву оружия на незаконные цели

В ведомстве заявили, что аппарат военного атташе в посольстве США в Киеве ведет проверки того, как украинские власти используют передаваемые им американской стороной оружие и технику

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны США заверяет, что не обладает достоверными сведениями о направлении оружия и военной техники, передаваемых Украине, на незаконные цели, попадании таких поставок на черный рынок.

"В данный момент мы не располагаем информацией, достоверной информацией, которая бы указывала на какое-либо отклонение передаваемого Украине содействия на незаконные цели", - сказал во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"Результаты на поле боя говорят сами за себя. Мы по-прежнему видим, как украинцы очень эффективно применяют поставляемые США <...> средства, чтобы защищать свою страну и вернуть суверенную территорию", - утверждал представитель американского военного ведомства.

Кроме того, он заявил, что аппарат военного атташе в посольстве США в Киеве ведет проверки того, как украинские власти используют передаваемые им американской стороной оружие и военную технику. "Аппарат военного атташе сохраняет небольшую команду, которая действительно занимается инспекциями в плане средств, поставляемых нами Украине", - отметил Райдер. По его словам, данной деятельностью занимается небольшая группа американских военнослужащих. "Мы не обсуждаем конкретику операций по причинам безопасности и охраны личного состава", - добавил пресс-секретарь.