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ТАСС

Франция сообщила, что участники форума доноров Украины собрали по его итогам около €1 млрд

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Флаги Франции и Украины
Флаги Франции и Украины.
Источник изображения: www.crossed-flag-pins.com

В частности, €415 млн предназначены для энергетического сектора, €25 млн пойдут на обеспечение водоснабжения, €38 млн - на снабжение продовольствием

ПАРИЖ, 13 декабря. /ТАСС/. Участники конференции, посвященной оказанию помощи Украине и прошедшей во вторник в Париже, собрали по итогам мероприятия около €1 млрд. Об этом сообщила во вторник на брифинге глава МИД Франции Катрин Колонна.

"Конференция помогла собрать почти €1 млрд, чтобы помочь украинскому населению пережить зимний период", - отметила она. Из этой суммы, в частности, €415 млн предназначены для энергетического сектора, €25 млн пойдут на обеспечение водоснабжения, €38 млн - на снабжение продовольствием.

Колонна подчеркнула, что сумма, которую удалось собрать, "превосходит запрошенные президентом Украины Владимиром Зеленским на открытии конференции €800 млн".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что "помощь Украине является мощным сигналом поддержки".

Конференция по обеспечению финансовой поддержки Украины прошла под председательством президента Франции Эмманюэля Макрона. По его словам, в дискуссиях на этот раз участвовали страны, которые ранее играли менее заметную роль в оказании помощи Киеву.

По сообщению организаторов совещания, парижский форум собрал более 70 делегатов "высокого уровня". Прибывший в Париж Шмыгаль еще до начала конференции предупредил, что Киев рассчитывает на масштабную макроэкономическую помощь Запада, чтобы профинансировать бюджет Украины, сверстанный с многомиллиардным дефицитом. Следующая конференция о помощи Киеву пройдет в 2023 году в Лондоне. 

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Страны
Украина
Франция
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