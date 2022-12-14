Войти
ТАСС

Медведев считает, что Зеленский хочет создать живой щит из миссий ЕС на объектах Киева

180
0
0
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Источник изображения: Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

Зампред СБ РФ порекомендовал европейцам "в этот раз не соглашаться на отведенную им роль"

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский, предлагая направить на украинские объекты критической инфраструктуры миссии Евросоюза для международного контроля, хочет создать из них живой щит. Такое мнение высказал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Видимо, хочет, чтобы европейцы сидели там в качестве живого щита. Этих дурачков не жалко, а пушечного мяса ВСУ ему, видимо, мало. Нужна свежая кровь", - написал он во вторник в своем Telegram-канале.

"Настоятельно рекомендуем безотказным европейцам в этот раз не соглашаться на отведенную им роль", - добавил Медведев. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Медведев Дмитрий
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
20.09.2022
Reuters: глава КНШ призвал ВС США в Европе к бдительности на фоне ситуации на Украине
27.02.2020
Союз без старшего брата
27.02.2015
Кипрские порты для российских кораблей
15.08.2014
Летальный исход
09.09.2013
МАКС-2013 – рабочая площадка, а не ярмарка тщеславия
01.08.2011
Вопрос ЕвроПРО не терпит закулисных игр
05.03.2010
Медведев и Саркози обменялись кораблями и ракетами
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.12 02:59
  • 39574
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.12 02:17
  • 72
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 13.12 23:52
  • 1
FT узнал о прорыве в изучении термоядерной энергии
  • 13.12 23:44
  • 1
США пора задуматься о завершении конфликта на Украине
  • 13.12 23:32
  • 1
Доклад RAND: что сделано и что пока не сделано против России
  • 13.12 23:10
  • 1
ЕС предостерег Иран от поставок вооружения России
  • 13.12 19:31
  • 1
Расчеты «Искандеров» нанесли удары по военной инфраструктуре ВСУ
  • 13.12 16:50
  • 4
Путин рассказал о решении проблем в армии
  • 13.12 13:59
  • 1
Евгений Дудоров: робототехнике РФ нужна революция, на эволюцию времени нет
  • 13.12 11:30
  • 0
Алексей Бутримов: новые санкции против авиации ни на что не повлияют
  • 13.12 06:06
  • 4
ВВС США «показали» массированный удар по России
  • 13.12 05:28
  • 10
Полет «Стрижа»
  • 13.12 01:38
  • 5
Путин призвал верить только ему в вопросе снабжения российской армии
  • 13.12 00:07
  • 57
Новые подробности о беспилотных летательных аппаратах "Альтаир" и "Альтиус-М"
  • 12.12 23:46
  • 3
Россия будет защищать союзников всеми имеющимися средствами, заявил Путин