Медведев считает, что Зеленский хочет создать живой щит из миссий ЕС на объектах Киева

Зампред СБ РФ порекомендовал европейцам "в этот раз не соглашаться на отведенную им роль"

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский, предлагая направить на украинские объекты критической инфраструктуры миссии Евросоюза для международного контроля, хочет создать из них живой щит. Такое мнение высказал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Видимо, хочет, чтобы европейцы сидели там в качестве живого щита. Этих дурачков не жалко, а пушечного мяса ВСУ ему, видимо, мало. Нужна свежая кровь", - написал он во вторник в своем Telegram-канале.

"Настоятельно рекомендуем безотказным европейцам в этот раз не соглашаться на отведенную им роль", - добавил Медведев.