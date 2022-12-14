В США представили некоторые подробности о полёте и возвращении космического корабль Orion миссии Artemis I после облёта Луны

Источник изображения: topwar.ru

Новая капсула NASA «Орион» совершила возвращение с орбиты Луны в воскресенье 11 декабря 2022 года, приводнившись в Тихий океан, недалеко от Мексики, и тем самым завершив испытательный полет. Эта миссия должна была, так сказать, проложить путь для астронавтов во время следующего облёта Луны.

Прибывающая капсула вошла в атмосферу на скорости, в 32 раза превышающей скорость звука, и выдержала температуру 2760 градусов по Цельсию, прежде чем приводнилась недалеко от острова Гуаделупе. Корабль ВМС США прибыл, чтобы взять на борт космический аппарат и его пассажиров – три испытательных манекена, оснащенных датчиками и радиационными мониторами.

Сообщается об участии технологий израильских разработчиков в области разработки костюмов радиационной защиты для исследователей космоса, аварийно-спасательных служб, сил обороны, атомщиков и медицинского персонала.

В рамках беспилотной миссии Artemis I компания StemRad оценивала защитные качества AstroRad, антирадиационного костюма, разработанного совместно с Lockheed Martin для защиты жизненно важных органов астронавтов от гамма-излучения. Костюм разместили на манекене на борту «Ориона».

Космический корабль NASA «Орион» впервые пролетел близ Луны 5 декабря 2022 года. Хотя никто из людей не участвовал в испытательном полете стоимостью 4 миллиарда долларов, менеджеры NАSА были довольны проведением генеральной репетиции, особенно после стольких лет задержек рейсов и нехватки бюджетных средств. Утечки топлива и ураганы привели к дополнительным отсрочкам в конце лета и осенью этого года.

Космическому агентству требовалось успешное приводнение, чтобы осталась возможность для следующего полета «Ориона» вокруг Луны, который намечен на 2024 год. Полет совершат четыре астронавта. За этим последует высадка на Луну двух человек уже в 2025 году.

Источник изображения: topwar.ru

Главной задачей НАСА было вернуть «Орион» в целости и сохранности после 25-дневного полета. При высокой скорости обращения – значительно выше, чем при подлете с низкой околоземной орбиты – капсула использовала новый усовершенствованный теплозащитный экран, никогда ранее не испытывавшийся в космическом полёте.

«Орион» дважды приближался к Луне на расстояние 130 километров. Самая дальняя точка орбиты капсулы находилась на расстоянии более 430 000 километров от Земли. Аппарат в общей сложности преодолел 2,25 миллиона километров.