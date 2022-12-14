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ТАСС

WP: Белый дом и лидеры стран Африки по-разному видят решение конфликта на Украине

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Белый дом, Вашингтон, США
Белый дом, Вашингтон, США.
Источник изображения: © Фото : Official White House Photo by Joyce N. Boghosian

Африканцы выступают против введения санкций против России, сообщает газета

ТАСС, 13 декабря. Лидеры африканских стран и Белый дом по-разному видят пути решения конфликта на Украине. Об этом в понедельник сообщила газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

По их информации, мнения расходятся в вопросе тактики решения конфликта. Африканцы выступают против введения санкций против России. Они ясно дали понять Белому дому, что хотят окончания конфликта.

"Африканцы хотят видеть дипломатическое решение этого конфликта. Мы, в общем-то, тоже, но ничего об Украине без Украины, - сказал источник, чьи слова приводит газета. - Разрыв возникает, когда некоторые страны выражают обеспокоенность в связи с санкциями и критикой РФ, которые, как они считают, затрудняют поиск дипломатического решения".

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден планирует совершить визит в следующем году в несколько африканских стран. Официальное объявление ожидается на этой неделе в ходе саммита США - Африка в американской столице. 

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