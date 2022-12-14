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ТАСС

Белый дом намерен следить за возможной угрозой для США со стороны Бута

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Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Источник изображения: AP Photo/ Efrem Lukatsky

В Вашингтоне рассказали о проведенной оценке последствий высылки осужденного обратно в Россию

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан утверждал в понедельник, что администрация Соединенных Штатов будет следить за возможной угрозой для США со стороны россиянина Виктора Бута.

На брифинге для журналистов Салливана спросили, "считает ли администрация Виктора Бута террористом". "Он не числится в [террористическом] списке США. Мы считаем его осужденным на отбывание наказания за торговлю оружием и другие преступления преступником. Он отбыл 12 лет тюремного заключения. Он должен был выйти на свободу в 2029 году. Прежде чем мы принимаем решение о том, высылать ли кого-то обратно в рамках сделки по возвращению американца домой, мы оцениваем последствия этого для национальной безопасности. Мы провели эту оценку в данном случае. Мы считаем, что сможем преодолеть эти проблемы, но мы будем постоянно проявлять бдительность в отношении любой угрозы, которую Виктор Бут может представлять для американцев, для Соединенных Штатов в будущем, - утверждал советник президента. - Мы также хотели бы отметить, что в России нет недостатка в торговцах оружием и наемниках, которые создают вызовы и угрозы международному порядку, Соединенным Штатам и другим странам, и мы бдительно следим за этим. Именно поэтому мы вместе с нашими союзниками и партнерами проводим такую активную политику в отношении угроз, исходящих от России".

Его спросили, как вашингтонская администрация отреагировала на то, что Бут выразил всецелую поддержку российской специальной военной операции (СВО) на Украине и допустил, что при наличии возможности и навыков стал бы добровольцем. "Мы хотим убедиться, что сдерживаем любые усилия России по получению преимущества на Украине, будь то военное преимущество или преимущество за счет жестокости и разрушения гражданской инфраструктуры. Поэтому мы сосредоточились на том, что действительно представляет реальную угрозу для Украины и народа Украины, а не на комментариях, которые делаются в телевизионных шоу. Мы будем продолжать сосредоточивать свое внимание на этом по мере продвижения вперед", - утверждал Салливан.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении СВО на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России ввел против нее масштабные санкции. Западные политические деятели не отрицали, что речь идет, по сути, об экономической войне против РФ. Как констатировал 16 марта Путин, санкционная политика Запада в отношении Москвы имеет все признаки агрессии. Он указал, что политика сдерживания России является долгосрочной стратегией Запада. 

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
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