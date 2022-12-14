В Пентагоне сообщили о проведении обзоров уровня военного присутствия США на Украине

Намерен ли Вашингтон нарастить или сократить число своих военнослужащих на Украине, в ведомстве не уточнили

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны США продолжит проводить обзоры уровня своего военного присутствия на Украине. Об этом сообщил в понедельник представитель Пентагона высокого ранга на брифинге для журналистов.

Его попросили прокомментировать данные телеканала NBC, согласно которым Минобороны США работает над тем, чтобы увеличить число военнослужащих на Украине с целью усилить контроль за применением поставляемых Вашингтоном вооружений. "Мы будем продолжать проводить обзоры уровня нашего присутствия в этой стране", - ответил представитель оборонного ведомства. Он отказался отвечать на уточняющий вопрос, намерен ли Вашингтон нарастить или сократить число своих военнослужащих на Украине.

По оценкам представителя Пентагона, "Россия добивается определенных успехов" во время специальной военной операции (СВО) на Украине. Он считает, что военные действия будут продолжатся и в условиях зимы.

Ранее в понедельник президент США Джо Байден, комментируя данные NBC, заявил, что администрация Соединенных Штатов отправляет на Украину не американских военнослужащих, а различные материальные средства на миллиарды долларов. Как сообщил в понедельник телеканал, в настоящее время на Украине находятся около двух десятков американских военных, и лишь малая их часть занимается отслеживанием передвижений поставляемого США оружия. Как отмечает NBC, шеф Пентагона Ллойд Остин хочет значительно увеличить число американских военнослужащих, которые будут заниматься проверками.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении СВО на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.

Глава МИД Сергей Лавров и другие официальные лица России неоднократно обращали внимание на опасность расползания поставляемого Западом на Украину оружия по другим регионам. Посол РФ в США Анатолий Антонов предупреждал, что милитаризация Украины Западом напрямую угрожает европейской и глобальной безопасности.