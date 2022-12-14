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ТАСС

NBC: Пентагон хочет направить на Украину больше военных для контроля за вооружениями

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Учения ВС США и Украины
Учения ВС США и Украины.
Источник изображения: ianed.ru

По данным телеканала, в настоящее время на Украине находятся около 20 американских военных и лишь малая их часть занимается отслеживанием передвижения поставляемых США вооружений

НЬЮ-ЙОРК, 12 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны США работает над тем, чтобы увеличить число своих представителей на Украине с целью усилить контроль за применением поставляемого Вашингтоном оружия. Об этом сообщил в понедельник телеканал NBC со ссылкой на источники.

По его сведениям, в настоящее время на Украине находятся около 20 американских военных и лишь малая их часть занимается отслеживанием передвижения поставляемых США вооружений. Отмечается, что глава Пентагона Ллойд Остин хочет значительно увеличить число проверяющих.

Помимо этого, министр обороны США хочет обеспечить присутствие на Украине экспертов, которые помогали бы ее армии использовать критически важные системы вооружений, в том числе комплексы противовоздушной обороны.

По данным NBC, Пентагон намерен реализовать данные шаги до начала следующего года, когда контроль над Палатой представителей Конгресса США перейдет к республиканцам. Представители Республиканской партии неоднократно высказывались за осуществление более пристального контроля за расходованием средств, выделяемых на помощь Украине.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.

Глава МИД Сергей Лавров и другие официальные лица России неоднократно обращали внимание на опасность расползания поставляемого Западом на Украину оружия по другим регионам. Посол РФ в США Анатолий Антонов предупреждал, что милитаризация Украины Западом напрямую угрожает европейской и глобальной безопасности. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
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