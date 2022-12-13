В ГУР МО Украины «подсчитали» количество высокоточных ракет, произведённых российской промышленностью с начала СВО

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Российская военная промышленность способна производить высокоточные ракеты, однако возможности по их производству небольшие. С таким заявлением выступило Главное управление разведки Минобороны Украины.
Официальный представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий в интервью американскому изданию New York Times рассказал, что запасы высокоточных ракет у России заканчиваются, своими силами полностью восстановить их она не может. По данным украинской разведки, российский военно-промышленный комплекс способен выпускать не более 40 ракет в месяц. Всего же, с момента начала СВО, российская армия получила 240 высокоточных крылатых ракет Х-101 и около 120 крылатых ракет морского базирования "Калибр". Причем ракеты отправляются на Украину прямо с конвейера.
Заканчивающиеся запасы ракет вынуждают Россию применять для ударов по Украине крылатые ракеты Х-55, предназначенные для нанесения ядерных ударов. По словам Скибицкого, вместо ядерной боеголовки русские якобы устанавливают простые болванки, после чего наносят ракетные удары по критически важной инфраструктуре.
- заявил представитель украинской разведки.
Кроме того, ГУР МО Украины вычислил, что российские бомбардировщики якобы поменяли схемы полетов. С октября этого года они не заходят в воздушное пространство Украины, опасаясь украинской противовоздушной обороны, "значительно усиленной" в последне время. По словам Скибицкого, из-за этого эффективность применения ракет с борта самолетов снизилась.