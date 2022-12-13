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Военное обозрение

В ГУР МО Украины «подсчитали» количество высокоточных ракет, произведённых российской промышленностью с начала СВО

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Источник изображения: topwar.ru

Российская военная промышленность способна производить высокоточные ракеты, однако возможности по их производству небольшие. С таким заявлением выступило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Официальный представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий в интервью американскому изданию New York Times рассказал, что запасы высокоточных ракет у России заканчиваются, своими силами полностью восстановить их она не может. По данным украинской разведки, российский военно-промышленный комплекс способен выпускать не более 40 ракет в месяц. Всего же, с момента начала СВО, российская армия получила 240 высокоточных крылатых ракет Х-101 и около 120 крылатых ракет морского базирования "Калибр". Причем ракеты отправляются на Украину прямо с конвейера.

Заканчивающиеся запасы ракет вынуждают Россию применять для ударов по Украине крылатые ракеты Х-55, предназначенные для нанесения ядерных ударов. По словам Скибицкого, вместо ядерной боеголовки русские якобы устанавливают простые болванки, после чего наносят ракетные удары по критически важной инфраструктуре.

Россия использует оружие, которое Украина передала России еще в 1990-х годах по соглашению о ликвидации советского ядерного потенциала, который находился на территории Украины

- заявил представитель украинской разведки.

Кроме того, ГУР МО Украины вычислил, что российские бомбардировщики якобы поменяли схемы полетов. С октября этого года они не заходят в воздушное пространство Украины, опасаясь украинской противовоздушной обороны, "значительно усиленной" в последне время. По словам Скибицкого, из-за этого эффективность применения ракет с борта самолетов снизилась.

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Х-101
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Ядерный щит
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