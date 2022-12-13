Новое оружие должно попадать в зону СВО до конца испытаний, считает эксперт

Эксперт Дудоров: новое оружие должно попадать в зону СВО, не дожидаясь конца испытаний

МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Для насыщения российских войск, задействованных в спецоперации, передовыми разработками на время конфликта было бы полезно разрешить поставлять оружие на фронт, не дожидаясь прохождения всего цикла испытаний, высказал мнение в интервью РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.

"Мы не применяем на СВО того, что не проверили до этого у себя на полигонах, не присвоили различные литеры и так далее <…>. Да, ряд отечественных разработок пока не прошёл все стадии испытаний и не литеризован, но почему бы не попробовать их применить, тем более, если они могут принести там большую пользу?", - сказал Дудоров.

Собеседник агентства отметил, что для Украины и её западных союзников существующий конфликт стал экспериментальным полигоном для "обкатки" в реальных условиях всей линейки военных и смежных новинок, которые сегодня создаёт их "оборонка" в режиме реального времени, что делает существующее противостояние беспрецедентным в современной российской истории.

"Речь уже не идёт о квазигосударственных формированиях или террористических группировках, как это было в Чечне или сирийской операции, – нам противостоит высокотехнологичный противник, на стороне которого воюют в том числе опытные наёмники из европейских стран и США. Поэтому решения нами должны применяться сегодня самые нестандартные", - пояснил Дудоров.

По его мнению, сложившаяся ситуация говорит о необходимости работы не только с большими госконцернами, но и с молодыми российскими компаниями, различными стартапами, в том числе и теми, кто изначально делал разработки для гражданского рынка, но может быстро перенастроиться под выполнение специальных разработок. "В "гражданке" действительно есть множество ноу-хау, которые при определенной адаптации могут быть сегодня очень полезны на фронте", - отметил он.