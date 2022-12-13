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Главный европейский дипломат Жозеп Боррель в последние месяцы исполняет обязанности своеобразного министра обороны или главного чиновника по делам вооружений ЕС. Хорошо известно его выражение о том, что никаких переговоров с Россией быть не может и что Украина непременно должна победить на поле боя. Тот же еврокомиссар неоднократно заявлял, что поставки оружия и боеприпасов на Украину из Евросоюза будут идти «столько, сколько понадобится для украинской победы».
Теперь г-н Боррель, которого Владимир Путин не без иронии назвал «видным политическим деятелем эпохи», заявил об «истощении Евросоюзом своих военных арсеналов из-за поставок Украине».
Еврокомиссар по международным делам:
На это заявление Борреля негативно отреагировали чиновники киевского режима. Те посчитали, что таким образом глава евродипломатии хочет оправдать возможное снижение военных поставок Украине. Отдельные нардепы Верховной рады заявил о том, что в Европе «необходимо сосредоточиться не на подсчёте оставшихся арсеналов оружия и боеприпасов, а на том, чтобы этих запасов хватало для защиты Украины, которая в свою очередь защищает всю Европу». Традиционный пафос киевского режима о том, что он (режим) «защищает всё прогрессивное человечество от России».