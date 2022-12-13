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Военное обозрение

Украинские чиновники негативно отреагировали на слова Борреля об истощении арсеналов ЕС из-за отправки оружия Украине

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Источник изображения: topwar.ru

Главный европейский дипломат Жозеп Боррель в последние месяцы исполняет обязанности своеобразного министра обороны или главного чиновника по делам вооружений ЕС. Хорошо известно его выражение о том, что никаких переговоров с Россией быть не может и что Украина непременно должна победить на поле боя. Тот же еврокомиссар неоднократно заявлял, что поставки оружия и боеприпасов на Украину из Евросоюза будут идти «столько, сколько понадобится для украинской победы».

Теперь г-н Боррель, которого Владимир Путин не без иронии назвал «видным политическим деятелем эпохи», заявил об «истощении Евросоюзом своих военных арсеналов из-за поставок Украине».

Еврокомиссар по международным делам:

Наши военные запасы истощены. Мы осознаём, что нам перестало хватать военных инструментов и возможностей для возможного противостояния угрозам более высокого уровня на Европейском континенте.

На это заявление Борреля негативно отреагировали чиновники киевского режима. Те посчитали, что таким образом глава евродипломатии хочет оправдать возможное снижение военных поставок Украине. Отдельные нардепы Верховной рады заявил о том, что в Европе «необходимо сосредоточиться не на подсчёте оставшихся арсеналов оружия и боеприпасов, а на том, чтобы этих запасов хватало для защиты Украины, которая в свою очередь защищает всю Европу». Традиционный пафос киевского режима о том, что он (режим) «защищает всё прогрессивное человечество от России».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Евросоюз
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