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ТАСС

Минфин США запросил у Конгресса $14,5 млрд на помощь Киеву с января по сентябрь 2023 года

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Здание Конгресса США в Вашингтоне
Здание Конгресса США в Вашингтоне.
Источник изображения: © AP Photo / J. Scott Applewhite

По словам главы ведомства Джанет Йеллен, США предоставили Украине $13 млрд прямой финансовой помощи в дополнение к военной

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря. /ТАСС/. Министерство финансов США запросило у Конгресса $14,5 млрд на прямую финансовую поддержку Украины в период с января по сентябрь 2023 года. Об этом заявила в четверг министр финансов США Джанет Йеллен на мероприятии Бюро гравировки и печати в Форт-Уэрте (штат Техас).

"США предоставили Украине $13 млрд прямой финансовой помощи в дополнение к военной помощи. Мы также запросили Конгресс предоставить дополнительно $14,5 млрд для осуществления помощи в первые девять месяцев 2023 года", - сказала она.

Ранее глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева сообщила, что Украине будет требоваться помощь в размере $3-5 млрд в месяц в 2023 году. 

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Страны
США
Украина
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