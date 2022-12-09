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В России назвали основное высокоточное оружие Украины

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Реактивная система залпового огня HIMARS
Реактивная система залпового огня HIMARS.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Axel Heimken

Западные реактивные системы залпового огня (РСЗО) High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) и Multiple Launch Rocket System (MLRS) являются основным высокоточным оружием большой дальности украинских сил. Так их назвал в комментарии «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Борьба с такими системами очень важна. С помощью них воздействуют на нашу тыловую инфраструктуру. Огромные разведывательные возможности США и европейских стран позволяют находить и точно определять координаты наших важных объектов», — сказал специалист.

По его словам, управление этими системами осуществляют «умелые расчеты, на них работает украинская разведка и контрразведка». «Эти машины украинская сторона бережет. По этим причинам уничтожение каждой из них — это большое достижение», — резюмировал эксперт.

В декабре Минобороны России сообщило, что в Запорожской области были уничтожены пусковые установки реактивных систем залпового огня MLRS американского производства.

В том же месяце военное ведомство заявило о ликвидации более 70 ракет системы HIMARS на комбинате в Кривом Роге.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
HIMARS
Компании
Минoбороны РФ
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