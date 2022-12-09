СВОе время: как зимняя кампания повлияет на исход спецоперации

Рано или поздно военная составляющая закончится, считают эксперты

Многое в ходе специальной военной операции решит зимняя кампания — по ее итогам должно проясниться будущее Украины, сказали «Известиям» опрошенные эксперты. 7 декабря президент России Владимир Путин заявил, что достижение результатов СВО может быть длительным процессом. В этот же день ВС РФ уничтожили в Кривом Роге и ДНР три пусковые установки РСЗО HIMARS и MLRS, еще четыре получили «критические повреждения». А несколько атак на красно-лиманском направлении позволили занять российским войскам выгодные рубежи.

Новые территории и люди

Владимир Путин, обсуждая 7 декабря на встрече с членами Совета по правам человека вопрос о сроках специальной военной операции, сказал, что она может занять длительное время. При этом, по его словам, значимым результатом СВО для России является присоединение к стране новых территорий.

— Что касается длительного процесса результатов СВО, то, конечно, это длительный процесс может быть. <...> Появились новые территории. Ну вот, и такой значимый результат для России, — отметил глава государства.

Он добавил, что Азовское море стало внутренним морем России. Но самое главное, по его словам, — это люди, которые проживают на новых территориях.

Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Также Владимир Путин сообщил, что в дополнительной мобилизации нет необходимости.

— Разговоры о каких-то дополнительных мобилизационных мероприятиях просто не имеют смысла, необходимости для государства и для министерства обороны в этом на сегодняшний день нет никакой, — сказал президент России.

Он уточнил, что только 77 тыс. из 300 тыс. мобилизованных сейчас находятся непосредственно в боевых подразделениях.

В военном плане много будет решать зимняя кампания, полагает военный эксперт Алексей Леонков.

— По ее итогам можно будет судить о продолжении СВО. Но рано или поздно военная составляющая закончится. Вместе с ней будет решена проблема демилитаризации, — уверен собеседник редакции. — Самым сложным будет вопрос денацификации. Прощать откровенных преступников и садистов, как это сделали в 1955 году в СССР, нельзя. Присоединение четырех областей показало, что это — единственно правильное решение. Россия будет двигаться по пути: освобождаем, присоединяем, возрождаем. И, понятно, что на это надо время. Экономическое возрождение регионов — также длительный процесс.

Охота на HIMARS и MLRS

В Минобороны РФ заявили, что в результате удара по складу ракетно-артиллерийского вооружения в одном из цехов металлургического комбината «ArcelorMittal» в Кривом Роге уничтожено более 70 ракет реактивной системы залпового огня HIMARS, две пусковые установки РСЗО MLRS. Еще четыре установки этого типа получили критические повреждения. Удар наносился высокоточным оружием наземного базирования.

Реактивная система залпового огня HIMARS Источник изображения: Фото: Global Look Press/Axel Heimken

— В результате удара по пункту восстановления техники ВСУ в районе населенного пункта Малотарановка Донецкой Народной Республики уничтожена боевая машина системы залпового огня HIMARS и 48 реактивных снарядов к ней, — рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Сейчас РСЗО HIMARS и MLRS — это основное высокоточное оружие большой дальности украинских сил, рассказал «Известиям» Владислав Шурыгин.

Осколки снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS Источник изображения: Фото: РИА Новости

— Борьба с такими системами очень важна, — подчеркнул он. — С помощью них воздействуют на нашу тыловую инфраструктуру. Огромные разведывательные возможности США и европейских стран позволяют находить и точно определять координаты наших важных объектов. Мы ведем за этими РСЗО охоту, но управляют ими умелые расчеты, на них работает украинская разведка и контрразведка. Эти машину украинская сторона бережет. По этим причинам уничтожение каждой из них — это большое достижение.

Су-24 под Артемовкой

Также в Минобороны рассказали о ситуации в зоне СВО. На красно-лиманском направлении 7 декабря российские подразделения были заняты выгодные рубежи и новые позиции. Огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации за сутки уничтожено более 130 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и автомобиль.

На купянском направлении пресечены попытки противника атаковать позиции российских войск. Уничтожено до 70 боевиков, БМП, МТ-ЛБ, две самоходные артиллерийские установки 2С-1 «Гвоздика» и три автомобиля.

На донецком направлении сорваны все попытки контратак ВФУ. За сутки здесь уничтожено более 40 человек, три боевые бронированные машины и пикап.

На южно-донецком противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение. Подразделения ВФУ были отброшены на исходные позиции. Потери противника составили до 100 убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, бронетранспортер и четыре автомобиля.

Оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 79 артиллерийских подразделений на огневых позициях, пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300, склад ракетно-артиллерийского вооружения ВФУ и 183 района сосредоточения войск.

Истребительная авиация ВКС России сбила самолет Су-24 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Артемовка в ДНР.

Средства ПВО в зоне спецоперации за сутки сбили четыре беспилотника, четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, «Ольха» и «Ураган» в районах населенных пунктов Ольховатка Харьковской области, Первомайск, Фрунзе в ЛНР и Волноваха в ДНР.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожен 341 самолет, 180 вертолетов, 2638 беспилотных летательных аппаратов, 392 зенитных ракетных комплекса, 7020 танков и других боевых бронированных машин, 913 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3664 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7498 единиц специальной военной автомобильной техники, перечислил Игорь Конашенков.

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Артиллерийская батарея прапорщика Михаила Унгуряну поддерживала огнем наступление российских подразделений. Когда батарея приступила к смене огневой позиции, украинские националисты обстреляли движущуюся колонну. Михаил быстро сориентировался в ситуации и приготовился к ведению контрбатарейной борьбы. Он уничтожил миномет противника иностранного производства. Кроме того, прапорщик вынес из-под огня противника раненых сослуживцев и оказал им первую медицинскую помощь, чем спас жизнь, рассказали в военном ведомстве.

Взвод старшего прапорщика Арсена Бийарсланова в составе реактивного артиллерийского дивизиона оборонял назначенный рубеж. Когда противник начал контратаку, Бийарсланов уничтожил два БТРа и более десяти националистов. Также в ходе боя Арсен вынес сослуживца в безопасный район и оказал ему первую медицинскую помощь, а после организовал его эвакуацию в медицинский отряд.

В ходе рекогносцировки старший сержант Дмитрий Прытков обнаружил два маневренных минометных расчета, а также вооруженную группу украинских националистов. Было принято решение навязать бой врагу. Грамотно расположившись на позициях, военнослужащие внезапно открыли шквальный огонь по боевикам. В ходе боя Дмитрий уничтожил минометный расчет противника.

Во время контратаки противника Прытков получил ранение, но продолжил вести бой с националистами. По итогам боя было уничтожено более семи боевиков, оставшиеся в живых отступили в глубь обороны, рассказали в военном ведомстве.

Богдан Степовой

Андрей Федоров