Глава Минобороны Украины Резников: ВСУ приняли на вооружение систему управления войсками «Колокол-АС»

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Украинское военное ведомство сообщает о принятии на вооружение ВСУ новейшей цифровой системы управления войсками "Колокол-АС". Об этом сегодня, 8 декабря 2022 года, отчитался министр обороны Украины Алексей Резников.
По словам украинского министра, в настоящее время перед Минобороны Украины стоит задача выйти на передовые позиции в мире по цифровизации украинской армии, несмотря на "значительные усилия" России, старающейся этому помешать. Как подчеркнул Резников, на вооружение ВСУ уже принята АСУ "Колокол-АС", предназначенная для контроля и управления боевыми действиями стратегического, оперативного и отчасти тактического уровня.
- заявил Резников.
Сообщается, что "Колокол-АС" может в полуавтоматическом и автоматическом режиме генерировать документы боевого управления, создавать и отслеживать картографическую информацию, получать данные о собственных войсках, разведданные о противнике, а также рассчитывать соотношение сил и средств, исходя из полученных данных.
На этом Резников не остановился и рассказал, что кроме "Колокола-АС" на государственные испытания отправилась "Интеграционная платформа Дельта", внедряется программа совершенствования логистики НАТО Logfas, уже развернутая до уровня бригад, также внедрено программное обеспечение Korovaj для обработки нужд армии.
- добавил украинский министр.