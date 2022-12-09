Глава Минобороны Украины Резников: ВСУ приняли на вооружение систему управления войсками «Колокол-АС»

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Украинское военное ведомство сообщает о принятии на вооружение ВСУ новейшей цифровой системы управления войсками "Колокол-АС". Об этом сегодня, 8 декабря 2022 года, отчитался министр обороны Украины Алексей Резников.

По словам украинского министра, в настоящее время перед Минобороны Украины стоит задача выйти на передовые позиции в мире по цифровизации украинской армии, несмотря на "значительные усилия" России, старающейся этому помешать. Как подчеркнул Резников, на вооружение ВСУ уже принята АСУ "Колокол-АС", предназначенная для контроля и управления боевыми действиями стратегического, оперативного и отчасти тактического уровня.

Эта система весной 2022 года успешно прошла ведомственные испытания, а впоследствии – государственные. В настоящее время все формальные процедуры завершены, АСУ стратегического уровня официально стала в ряды и будет работать в интересах Вооруженных Сил

- заявил Резников.

Сообщается, что "Колокол-АС" может в полуавтоматическом и автоматическом режиме генерировать документы боевого управления, создавать и отслеживать картографическую информацию, получать данные о собственных войсках, разведданные о противнике, а также рассчитывать соотношение сил и средств, исходя из полученных данных.

На этом Резников не остановился и рассказал, что кроме "Колокола-АС" на государственные испытания отправилась "Интеграционная платформа Дельта", внедряется программа совершенствования логистики НАТО Logfas, уже развернутая до уровня бригад, также внедрено программное обеспечение Korovaj для обработки нужд армии.

Мы находимся в тесном контакте с американскими партнерами и недавно демонстрировали результаты внедрения указанных систем. Именно благодаря этому сохраняется беспрецедентный уровень взаимного доверия, а все попытки врагов Украины заблокировать поставки оружия остаются тщетными

- добавил украинский министр.