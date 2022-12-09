Представлен проект ускорения космических кораблей

Вид на Землю из космоса.

Команда ученых из Университета Макгилла и Фонда Tau Zero представила проект по ускорению космических кораблей на стадии взлета. Результаты работы опубликованы в журнале Frontiers in Space Technology.

Разработка предусматривает возможность создания и использования динамических парящих парусов для приведения в действие космического аппарата. Она вдохновлена природными механизмами полета птиц, которые могут пересекать воздушные массы, движущиеся с разной скоростью.

Применение этой концепции к космическим полетам предполагает создание транспортного средства, способного использовать ударную волну, возникающую в турбулентных зонах звездных ветров. Однако, чтобы добраться до дальней точки, например до края Солнечной системы, требуется другой вид энергии.

Исследователи предполагают, что оптимальным решением будет направленная плазменно-волновая антенна. Синтез этих двух технологий поможет достигнуть дальних объектов, таких как Юпитер, за месяцы, а не за годы.

В ноябре отечественный космонавт Сергей Прокопьев в рамках испытаний на МКС напечатал деталь на 3D-принтере российского производства.