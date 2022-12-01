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Космонавты напечатали детали на 3D-принтере на МКС

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Космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев
Космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев.
Источник изображения: Дмитрий Петелин/ ТАСС, МКС

Российский космонавт Сергей Прокопьев напечатал деталь на отечественном 3D-принтере в рамках испытаний на МКС. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале «Роскосмоса».

Устройство было специально разработано для применения в космосе предприятием РКК «Энергия» совместно с Томским политехническим университетом и Томским государственным университетом. После прибытия на станцию космонавты провели эксперименты по тестированию технологии объемной печати в условиях невесомости. Пробная деталь была напечатана методом послойного наложения филамента, то есть с помощью расплавленной полимерной нити.

В будущем этот способ позволит печатать необходимые элементы и конструкции для космических кораблей. Схемы будут отправлять с Земли, а производить их смогут сразу в космосе. Предполагается, что 3D-принтер поможет при экспедициях на Луну, а также для других исследовательских задач.

В октябре 2022 года сотрудники Университета Центральной Флориды пришли к выводу, что напечатанные на 3D-принтере кирпичи из лунного грунта могут стать материалом для строительства базового лагеря на естественном спутнике Земли.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Энергия РКК
Проекты
Луна
МКС
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