Космонавты напечатали детали на 3D-принтере на МКС

Российский космонавт Сергей Прокопьев напечатал деталь на отечественном 3D-принтере в рамках испытаний на МКС. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале «Роскосмоса».

Устройство было специально разработано для применения в космосе предприятием РКК «Энергия» совместно с Томским политехническим университетом и Томским государственным университетом. После прибытия на станцию космонавты провели эксперименты по тестированию технологии объемной печати в условиях невесомости. Пробная деталь была напечатана методом послойного наложения филамента, то есть с помощью расплавленной полимерной нити.

В будущем этот способ позволит печатать необходимые элементы и конструкции для космических кораблей. Схемы будут отправлять с Земли, а производить их смогут сразу в космосе. Предполагается, что 3D-принтер поможет при экспедициях на Луну, а также для других исследовательских задач.

В октябре 2022 года сотрудники Университета Центральной Флориды пришли к выводу, что напечатанные на 3D-принтере кирпичи из лунного грунта могут стать материалом для строительства базового лагеря на естественном спутнике Земли.