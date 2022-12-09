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Финляндия не будет размещать у себя ядерное оружие после вступления в НАТО

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Прохожий в Хельсинки, Финляндия
Прохожий в Хельсинки, Финляндия.
Источник изображения: © AP Photo / Martin Meissner

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что Финляндия привержена Договору о нераспространении ядерного оружия. Об этом гендиректор МАГАТЭ написал у себя в Twitter.

"Финляндия привержена Договору о нераспространении ядерного оружия (NPT) ", - уведомил Гросси после встречи с послом Финляндии по стратегическому планированию и контролю над вооружениями Ярмо Винайненом.

Речь идет, по словам главы МАГАТЭ, исключительно об использовании Финляндией ядерной энергии в мирных целях.

Заявки о вступлении в НАТО Финляндия и Швеция подали после начала СВО на Украине. Пока заявки не ратифицировали только Венгрия и Турция.

Ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто подтвердил, что страна после вступления в альянс не планирует размещать у себя ядерное оружие НАТО.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Турция
Украина
Финляндия
Швеция
Проекты
NATO
Ядерный щит
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