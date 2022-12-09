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Военное обозрение

В Великобритании с помощью новых технологий проверяют возможности действий пехоты в городской среде

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Источник изображения: topwar.ru

Военнослужащие Йоркширского полка королевской армии Великобритании проводят учения на полигонах, имитирующих городскую застройку, с использованием высокотехнологичного оборудования Cerberus QUGV «Spot». Ранее специалисты Лаборатории оборонной науки и технологий представили новую технологию, призванную повысить боеспособность и выживаемость армейской пехоты в городской застройке.

Как сообщает британская пресса, учения, которые проходят в Портсмуте, ставят своей целью выявление способностей армейской бригады к выживанию в условиях города за счет интеллектуальной логистики, новых способов медицинской эвакуации и действий автономных транспортных средств, которые могли бы поддерживать пехотные взводы в городских боях.

Кроме того, в процессе эксперимента проверяются возможности противодействия беспилотным летательным аппаратам, кибер- и электромагнитным действиям. Для участия в эксперименте были отобраны системы, представленные различными промышленными предприятиями.

В конечном итоге примерно 20 технологий перешли к заключительному этапу комплексной экспериментальной оценки на военно-морской базе Портсмута в ноябре 2022 года. Подразделение робототехники и автономных систем использовало сценарии боевых действий в городе на уровне пехотного взвода. Эксперты наблюдали за использованием технологий во время учений, подготавливая отзывы для компаний-поставщиков.

Подполковник Артур Доу, командир подразделения, участвовавшего в учениях, отметил, что новые технологии позволят предоставить армии ряд оперативных преимуществ в таких направлениях как обнаружение и отслеживание перемещений боевых групп противника, повышение скорости обработки данных.

Лаборатория оборонной науки и техники регулярно проводит испытания и эксперименты для всех видов вооруженных сил Великобритании, а также других стран НАТО.

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Страны
Великобритания
Проекты
NATO
Военные учения
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