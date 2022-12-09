Турецкая подлодка Piri Reis вышла на испытания

Турецкая дизель-электрическая подводная лодка (ДЭПЛ) Piri Reis типа 214 TN вышла на ходовые испытания. Подлодку построили на верфи Gölcük Naval Shipyard. Об этом пишет Defence Turk.

Субмарина получила воздухонезависимую энергетическую установку, которая позволяет подлодке плавать без необходимости подниматься на поверхность. Подлодку Piri Reis построили для Военно-морских сил (ВМС) Турции, в 2019 году ее спустили на воду. Всего в Турции планируют построить шесть ДЭПЛ типа 214 TN.

Подлодки типа 214 TN разработали на основе немецких субмарин типа 214, которые являются экспортной версией субмарин типа 212. Эти подлодки получили восемь торпедных аппаратов калибра 533 миллиметра.

В ноябре турецкая компания Baykar провела наземные испытания стелс-беспилотника Kizilelma, который сможет взлетать и садиться на суда с короткой взлетно-посадочной полосой.

В марте стало известно, что в Турции завершили строительство универсального десантного корабля TCG Anadolu (L-400), который можно использовать в качестве легкого авианосца.