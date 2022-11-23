В Турции испытали стелс-беспилотник Kizilelma

Турецкая компания Baykar провела наземные испытания стелс-беспилотника Kizilelma. Аппарат совершил первую пробежку по взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщает Daily Sabah со ссылкой на компанию Baykar.

Беспилотник совершил пробежку и автономное руление на авиабазе в провинции Текирдаг. Отмечается, что Kizilelma сможет взлетать и садиться на суда с короткой взлетно-посадочной полосой, включая универсальный десантный корабль Anadolu. Беспилотник также сможет работать вместе с пилотируемыми самолетами и нести ракеты класса «воздух-воздух».

Предполагается, что максимальная скорость Kizilelma составит 800 километров в час, а масса полезной нагрузки — 1,5 тонны.

В октябре генеральный директор Baykar Халук Байрактар сообщил, что компания планирует оснащать свои дроны управляемыми ракетами «воздух-воздух».

В марте издание Defense News писало, что Kizilelma получит радар с активной фазированной антенной решеткой и турбовентиляторный двигатель. Первый полет беспилотника намечен на 2023 год.