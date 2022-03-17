Создатель Bayraktar TB2 анонсировал крупный стелс-беспилотник

Турецкая компания Baykar — создатель Bayraktar TB2 — анонсировала проект крупного нового беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Kizilelma, сообщает Defense News.

Издание пишет, что перспективный стелс-беспилотник вертикального взлета и посадки получит радар с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) и турбовертиляторный двигатель, а также будет способен развивать максимальную скорость 0,6 числа Маха на рабочей высоте 10,6 километра.

Ожидается, что БПЛА будет переносить до 1,5 тонны полезной нагрузки. Первый полет Kizilelma намечен на 2023 год.

В марте издание SavunmaSanayiST сообщило, что турецкие БПЛА Bayraktar TB3 смогут взлетать с палубы японских вертолетоносцев типа Izumo.

В феврале министр обороны Украины Алексей Резников утверждал, что страна планирует наладить выпуск турецких беспилотников.