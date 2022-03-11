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Японские вертолетоносцы смогут нести турецкие беспилотники Bayraktar

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«Идзумо»
«Идзумо».
Источник изображения: defensenews

Турецкие беспилотные летательные аппараты смогут взлетать с палубы японских кораблей. Вертолетоносцы типа «Идзумо» смогут нести турецкие Bayraktar TB3. Об этом сообщает SavunmaSanayiST.

Издание приводит слова генерального директора Baykar Халука Байрактара, который рассказал о совместимости турецких БПЛА с японскими кораблями. По его словам, конструкция Bayraktar TB3 позволит использовать беспилотник в составе авиакрыла «Идзумо».

В публикации отмечают, что беспилотник Bayraktar TB3 получит складное крыло. Это позволит нести большее количество летательных аппаратов на палубе корабля.

Вертолетоносцы «Идзумо» могут нести до 28 летательных аппаратов. В 2017 году правительство Японии сообщило о намерениях создать авианосец на базе вертолетоносца. В 2021 году самолеты F-35 впервые совершили взлет и посадку с палубы японского корабля.

В феврале издание Defence Turk сообщило, что Bayraktar TB3 совершит первый полет в 2022 году. Беспилотник сможет нести до 280 килограммов полезной нагрузки. БПЛА оснастят двигателем PD-170.

Ранее в том же месяце главный редактор «Независимого военного обозрения» Дмитрий Литовкин предположил, что российские вертолетоносцы смогут нести БПЛА. По его мнению, беспилотники «Сириус» смогут взлетать с палубы корабля.

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Турция
Япония
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F-35
Проекты
Авианосец
БПЛА
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